Süper Lig’de heyecan tavan yaptı! İşte şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinde kalan maçlar

Spor Toto Süper Lig’de zirve ve ligde kalma mücadelesi tam gaz devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik için amansız bir mücadele verirken Beşiktaş da bu iki rakibinin hatasını kolluyor.
Diğer yandan küme düşme potasında da büyük bir mücadele var. Ümraniyespor, Giresunspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Sivasspor da ligde kalmanın planlarını yapıyor.
Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük
Süper Lig’in ilk sırasında yer alan sarı – kırmızılılar sahasında ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Üçüncü dakikada öne geçen Galatasaray 30. dakikada 3-1 geriye düştü.
Sergio Oliveira’nın golüyle farkı bire indiren Galatasaray, Icardi’nin bir penaltı kaçırdığı mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar puanını 70’e yükseltti.
GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI
Beşiktaş – Galatasaray
Galatasaray – Başakşehir FK
İstanbulspor – Galatasaray
Galatasaray – Sivasspor
Ankaragücü – Galatasaray
Galatasaray – Fenerbahçe
Hatayspor – Galatasaray
Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor
Galatasaray’ın sahasında iki puan bırakmasının ardından mutlak galibiyet parolasıyla İstanbulspor karşısında çıkan Fenerbahçe, 2-0 öne geçmesine rağmen kalesinde iki gol gördü. Son 20 dakikaya 3-2 önde girmeyi başaran sarı – lacivertliler 90+6. dakikada Eze’nin golüne engel olamayınca sahadan bir puanla ayrıldı.
FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI
Sivasspor – Fenerbahçe
Giresunspor – Fenerbahçe
Fenerbahçe – Trabzonspor
Hatayspor – Fenerbahçe
Fenerbahçe – Antalyaspor
Galatasaray – Fenerbahçe
Fenerbahçe – Gaziantep FK
Ümraniyespor 2-0 Beşiktaş
Siyah – beyazlılar 31. haftada deplasmanda, ligde kalma mücadelesi veren Ümraniyespor’a konuk oldu. Beşiktaş ilk yarıda Redmond ve ikinci yarıda Aboubakar’ın attığı gollerle üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI
Beşiktaş – Galatasaray
Antalyaspor – Beşiktaş
Beşiktaş – Gaziantep FK
Adana Demirspor – Beşiktaş
Kasımpaşa – Beşiktaş
Beşiktaş – Konyaspor
KÜME DÜŞME POTASI
Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinin ardından alınan karar gereği Süper Lig’e iki takım veda edecek. Ümraniyespor, Giresunspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Sivasspor yoluna Süper Lig’de devam etmenin planlarını yapıyor.
Hatayspor 0-3 Ankaragücü
Ankaragücü, ligden çekilme kararı alan Hatayspor maçı nedeniyle hükmen 3-0 galip sayıldı ve üç puanın sahibi oldu.
ANKARAGÜCÜ’NÜN KALAN MAÇLARI
Ankaragücü – Kasımpaşa
Trabzonspor – Ankaragücü
Ankaragücü – Antalyaspor
Ümraniyespor – Ankaragücü
Ankaragücü – Galatasaray
Kayserispor – Ankaragücü
Ankaragücü – Adana Demirspor
Gaziantep FK 0-3 Alanyaspor
Alanyaspor da ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen 3-0 galip sayıldı ve üç puanı aldı.
ALANYASPOR’UN KALAN MAÇLARI
Alanyaspor – Ümraniyespor
Adana Demirspor – Alanyaspor
Alanyaspor – Konyaspor
Kayserispor – Alanyaspor
Alanyaspor – Kasımpaşa
Trabzonspor – Alanyaspor
Kasımpaşa 1-2 Konyaspor
Bu sezon üç kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa sahasında Konyaspor’u konuk etti. İstanbul temsilcisi 13. dakikada öne geçtiği mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu.
KASIMPAŞA’NIN KALAN MAÇLARI
Ankaragücü – Kasımpaşa
Sivasspor – Kasımpaşa
Kasımpaşa – İstanbulspor
Alanyaspor – Kasımpaşa
Kasımpaşa – Beşiktaş
Karagümrük – Kasımpaşa
Giresunspor 2-4 Başakşehir
Ligden düşme korkusunu en fazla yaşayan takımlardan biri olan Giresunspor sahasında Başakşehir’i konuk etti. İlk yarıyı 4-0 geride kapan ev sahibi ekip ikinci yarıda farkı ikiye indirse de sahadan puansız ayrıldı.
GİRESUNSPOR’UN KALAN MAÇLARI
İstanbulspor – Giresunspor
Giresunspor – Fenerbahçe
Giresunspor – Hatayspor
Gaziantep FK – Giresunspor
Giresunspor – Trabzonspor
Ümraniyespor – Giresunspor
Giresunspor – Antalyaspor
Antalyaspor 1-2 Sivasspor
Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan ikisi Antalya’da karşı karşıya geldi. İlk 22 dakikada 2-1 öne geçen konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
ANTALYASPOR’UN KALAN MAÇLARI
Karagümrük – Antalyaspor
Antalyaspor – Beşiktaş
Ankaragücü – Antalyaspor
Antalyaspor – Başakşehir
Fenerbahçe – Antalyaspor
Antalyaspor – Hatayspor
Giresunspor – Antalyaspor
SİVASSPOR’UN KALAN MAÇLARI
Sivasspor – Fenerbahçe
Ümraniyespor – Sivasspor
Sivasspor – Kasımpaşa
Galatasaray – Sivasspor
Sivasspor – Konyaspor
Sivasspor – Kayserispor
Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor
Fatih Tekke’nin göreve gelmesinin ardından dikkat çeken bir yükseliş gösteren sarı – siyahlılar deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oldu. 51. dakikada 2-0 geriye düşen konuk ekip 90+6. dakikada bir puanı kurtaran taraf oldu.
İSTANBULSPOR’UN KALAN MAÇLARI
İstanbulspor – Giresunspor
Hatayspor – İstanbulspor
İstanbulspor – Galatasaray
Kasımpaşa – İstanbulspor
İstanbulspor – Adana Demirspor
Gaziantep FK – İstanbulspor
İstanbulspor – Ümraniyespor
PUAN DURUMU