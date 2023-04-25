58.1 F
Los Angeles
25 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporSüper Lig'de heyecan tavan yaptı! İşte şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinde kalan...

Süper Lig’de heyecan tavan yaptı! İşte şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinde kalan maçlar

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’de zirve ve ligde kalma mücadelesi tam gaz devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik için amansız bir mücadele verirken Beşiktaş da bu iki rakibinin hatasını kolluyor.

Diğer yandan küme düşme potasında da büyük bir mücadele var. Ümraniyespor, Giresunspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Sivasspor da ligde kalmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük

Süper Lig’in ilk sırasında yer alan sarı – kırmızılılar sahasında ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Üçüncü dakikada öne geçen Galatasaray 30. dakikada 3-1 geriye düştü.

Sergio Oliveira’nın golüyle farkı bire indiren Galatasaray, Icardi’nin bir penaltı kaçırdığı mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar puanını 70’e yükseltti.

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – Galatasaray
Galatasaray – Başakşehir FK
İstanbulspor – Galatasaray
Galatasaray – Sivasspor
Ankaragücü – Galatasaray
Galatasaray – Fenerbahçe
Hatayspor – Galatasaray

Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

Galatasaray’ın sahasında iki puan bırakmasının ardından mutlak galibiyet parolasıyla İstanbulspor karşısında çıkan Fenerbahçe, 2-0 öne geçmesine rağmen kalesinde iki gol gördü. Son 20 dakikaya 3-2 önde girmeyi başaran sarı – lacivertliler 90+6. dakikada Eze’nin golüne engel olamayınca sahadan bir puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Sivasspor – Fenerbahçe
Giresunspor – Fenerbahçe
Fenerbahçe – Trabzonspor
Hatayspor – Fenerbahçe
Fenerbahçe – Antalyaspor
Galatasaray – Fenerbahçe
Fenerbahçe – Gaziantep FK

Ümraniyespor 2-0 Beşiktaş

Siyah – beyazlılar 31. haftada deplasmanda, ligde kalma mücadelesi veren Ümraniyespor’a konuk oldu. Beşiktaş ilk yarıda Redmond ve ikinci yarıda Aboubakar’ın attığı gollerle üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – Galatasaray
Antalyaspor – Beşiktaş
Beşiktaş – Gaziantep FK
Adana Demirspor – Beşiktaş
Kasımpaşa – Beşiktaş
Beşiktaş – Konyaspor

KÜME DÜŞME POTASI

Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinin ardından alınan karar gereği Süper Lig’e iki takım veda edecek. Ümraniyespor, Giresunspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Sivasspor yoluna Süper Lig’de devam etmenin planlarını yapıyor.

Hatayspor 0-3 Ankaragücü

Ankaragücü, ligden çekilme kararı alan Hatayspor maçı nedeniyle hükmen 3-0 galip sayıldı ve üç puanın sahibi oldu.

ANKARAGÜCÜ’NÜN KALAN MAÇLARI

Ankaragücü – Kasımpaşa
Trabzonspor – Ankaragücü
Ankaragücü – Antalyaspor
Ümraniyespor – Ankaragücü
Ankaragücü – Galatasaray
Kayserispor – Ankaragücü
Ankaragücü – Adana Demirspor

Gaziantep FK 0-3 Alanyaspor

Alanyaspor da ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen 3-0 galip sayıldı ve üç puanı aldı.

ALANYASPOR’UN KALAN MAÇLARI

Alanyaspor – Ümraniyespor
Adana Demirspor – Alanyaspor
Alanyaspor – Konyaspor
Kayserispor – Alanyaspor
Alanyaspor – Kasımpaşa
Trabzonspor – Alanyaspor

Kasımpaşa 1-2 Konyaspor

Bu sezon üç kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa sahasında Konyaspor’u konuk etti. İstanbul temsilcisi 13. dakikada öne geçtiği mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu.

KASIMPAŞA’NIN KALAN MAÇLARI

Ankaragücü – Kasımpaşa
Sivasspor – Kasımpaşa
Kasımpaşa – İstanbulspor
Alanyaspor – Kasımpaşa
Kasımpaşa – Beşiktaş
Karagümrük – Kasımpaşa

Giresunspor 2-4 Başakşehir

Ligden düşme korkusunu en fazla yaşayan takımlardan biri olan Giresunspor sahasında Başakşehir’i konuk etti. İlk yarıyı 4-0 geride kapan ev sahibi ekip ikinci yarıda farkı ikiye indirse de sahadan puansız ayrıldı.

GİRESUNSPOR’UN KALAN MAÇLARI

İstanbulspor – Giresunspor
Giresunspor – Fenerbahçe
Giresunspor – Hatayspor
Gaziantep FK – Giresunspor
Giresunspor – Trabzonspor
Ümraniyespor – Giresunspor
Giresunspor – Antalyaspor

Antalyaspor 1-2 Sivasspor

Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan ikisi Antalya’da karşı karşıya geldi. İlk 22 dakikada 2-1 öne geçen konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ANTALYASPOR’UN KALAN MAÇLARI

Karagümrük – Antalyaspor
Antalyaspor – Beşiktaş
Ankaragücü – Antalyaspor
Antalyaspor – Başakşehir
Fenerbahçe – Antalyaspor
Antalyaspor – Hatayspor
Giresunspor – Antalyaspor

SİVASSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Sivasspor – Fenerbahçe
Ümraniyespor – Sivasspor
Sivasspor – Kasımpaşa
Galatasaray – Sivasspor
Sivasspor – Konyaspor
Sivasspor – Kayserispor

Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

Fatih Tekke’nin göreve gelmesinin ardından dikkat çeken bir yükseliş gösteren sarı – siyahlılar deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oldu. 51. dakikada 2-0 geriye düşen konuk ekip 90+6. dakikada bir puanı kurtaran taraf oldu.

İSTANBULSPOR’UN KALAN MAÇLARI

İstanbulspor – Giresunspor
Hatayspor – İstanbulspor
İstanbulspor – Galatasaray
Kasımpaşa – İstanbulspor
İstanbulspor – Adana Demirspor
Gaziantep FK – İstanbulspor
İstanbulspor – Ümraniyespor

PUAN DURUMU

Alaturka Spor
Önceki haber
Ankaragücü – Kasımpaşa maçının tarihi değişti!
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,484BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States