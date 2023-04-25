Süper Lig’de heyecan tavan yaptı! İşte şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinde kalan maçlar

Spor Toto Süper Lig’de zirve ve ligde kalma mücadelesi tam gaz devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik için amansız bir mücadele verirken Beşiktaş da bu iki rakibinin hatasını kolluyor.

Diğer yandan küme düşme potasında da büyük bir mücadele var. Ümraniyespor, Giresunspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Sivasspor da ligde kalmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük

Süper Lig’in ilk sırasında yer alan sarı – kırmızılılar sahasında ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Üçüncü dakikada öne geçen Galatasaray 30. dakikada 3-1 geriye düştü.

Sergio Oliveira’nın golüyle farkı bire indiren Galatasaray, Icardi’nin bir penaltı kaçırdığı mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar puanını 70’e yükseltti.

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – Galatasaray

Galatasaray – Başakşehir FK

İstanbulspor – Galatasaray

Galatasaray – Sivasspor

Ankaragücü – Galatasaray

Galatasaray – Fenerbahçe

Hatayspor – Galatasaray

Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

Galatasaray’ın sahasında iki puan bırakmasının ardından mutlak galibiyet parolasıyla İstanbulspor karşısında çıkan Fenerbahçe, 2-0 öne geçmesine rağmen kalesinde iki gol gördü. Son 20 dakikaya 3-2 önde girmeyi başaran sarı – lacivertliler 90+6. dakikada Eze’nin golüne engel olamayınca sahadan bir puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Sivasspor – Fenerbahçe

Giresunspor – Fenerbahçe

Fenerbahçe – Trabzonspor

Hatayspor – Fenerbahçe

Fenerbahçe – Antalyaspor

Galatasaray – Fenerbahçe

Fenerbahçe – Gaziantep FK

Ümraniyespor 2-0 Beşiktaş

Siyah – beyazlılar 31. haftada deplasmanda, ligde kalma mücadelesi veren Ümraniyespor’a konuk oldu. Beşiktaş ilk yarıda Redmond ve ikinci yarıda Aboubakar’ın attığı gollerle üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – Galatasaray

Antalyaspor – Beşiktaş

Beşiktaş – Gaziantep FK

Adana Demirspor – Beşiktaş

Kasımpaşa – Beşiktaş

Beşiktaş – Konyaspor

KÜME DÜŞME POTASI

Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinin ardından alınan karar gereği Süper Lig’e iki takım veda edecek. Ümraniyespor, Giresunspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Sivasspor yoluna Süper Lig’de devam etmenin planlarını yapıyor.

Hatayspor 0-3 Ankaragücü

Ankaragücü, ligden çekilme kararı alan Hatayspor maçı nedeniyle hükmen 3-0 galip sayıldı ve üç puanın sahibi oldu.

ANKARAGÜCÜ’NÜN KALAN MAÇLARI

Ankaragücü – Kasımpaşa

Trabzonspor – Ankaragücü

Ankaragücü – Antalyaspor

Ümraniyespor – Ankaragücü

Ankaragücü – Galatasaray

Kayserispor – Ankaragücü

Ankaragücü – Adana Demirspor

Gaziantep FK 0-3 Alanyaspor

Alanyaspor da ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen 3-0 galip sayıldı ve üç puanı aldı.

ALANYASPOR’UN KALAN MAÇLARI

Alanyaspor – Ümraniyespor

Adana Demirspor – Alanyaspor

Alanyaspor – Konyaspor

Kayserispor – Alanyaspor

Alanyaspor – Kasımpaşa

Trabzonspor – Alanyaspor

Kasımpaşa 1-2 Konyaspor

Bu sezon üç kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa sahasında Konyaspor’u konuk etti. İstanbul temsilcisi 13. dakikada öne geçtiği mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu.

KASIMPAŞA’NIN KALAN MAÇLARI

Ankaragücü – Kasımpaşa

Sivasspor – Kasımpaşa

Kasımpaşa – İstanbulspor

Alanyaspor – Kasımpaşa

Kasımpaşa – Beşiktaş

Karagümrük – Kasımpaşa

Giresunspor 2-4 Başakşehir

Ligden düşme korkusunu en fazla yaşayan takımlardan biri olan Giresunspor sahasında Başakşehir’i konuk etti. İlk yarıyı 4-0 geride kapan ev sahibi ekip ikinci yarıda farkı ikiye indirse de sahadan puansız ayrıldı.

GİRESUNSPOR’UN KALAN MAÇLARI

İstanbulspor – Giresunspor

Giresunspor – Fenerbahçe

Giresunspor – Hatayspor

Gaziantep FK – Giresunspor

Giresunspor – Trabzonspor

Ümraniyespor – Giresunspor

Giresunspor – Antalyaspor

Antalyaspor 1-2 Sivasspor

Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan ikisi Antalya’da karşı karşıya geldi. İlk 22 dakikada 2-1 öne geçen konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ANTALYASPOR’UN KALAN MAÇLARI

Karagümrük – Antalyaspor

Antalyaspor – Beşiktaş

Ankaragücü – Antalyaspor

Antalyaspor – Başakşehir

Fenerbahçe – Antalyaspor

Antalyaspor – Hatayspor

Giresunspor – Antalyaspor

SİVASSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Sivasspor – Fenerbahçe

Ümraniyespor – Sivasspor

Sivasspor – Kasımpaşa

Galatasaray – Sivasspor

Sivasspor – Konyaspor

Sivasspor – Kayserispor

Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

Fatih Tekke’nin göreve gelmesinin ardından dikkat çeken bir yükseliş gösteren sarı – siyahlılar deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oldu. 51. dakikada 2-0 geriye düşen konuk ekip 90+6. dakikada bir puanı kurtaran taraf oldu.

İSTANBULSPOR’UN KALAN MAÇLARI

İstanbulspor – Giresunspor

Hatayspor – İstanbulspor

İstanbulspor – Galatasaray

Kasımpaşa – İstanbulspor

İstanbulspor – Adana Demirspor

Gaziantep FK – İstanbulspor

İstanbulspor – Ümraniyespor

PUAN DURUMU