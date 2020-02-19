Süper Lig’de liderlik mücadelesi – Tele1 Spor (16 Şubat 2020)





Fenerbahçe – Trabzonspor arasında yaşanan aşırı gerginliğe devlet neden taraf oldu?

Beşiktaş' ın kirli işler yapmakla suçladığı Futbol Federasyonu, neden sesini çıkaramıyor?

Süper Lig hakemlerinin en kritik haftada alacakları notlar, krize yol açar mı? Merkezde Türkiye Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Aygün Özipek, Spor Yorumcusu Onnik Azinyan, Trabzon'dan Kâmil Anahtar, Ankara'dan Hasan Ötkün, İzmir’den Yücel Çağatay, Sivas’tan Kemal Çağlayan ve Ünlü FIFA Hakemi Ertuğrul Dilek, Turgut Koloğlugil’in sorularını yanıtlayacaklar. Tele1'e destek olmak için:

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