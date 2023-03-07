Süper Lig’de şampiyon hoca kıyımı! Dikkat çeken istatistik…

2019-2020 sezonda şampiyonluğun kapısından dönen, 4 puan farkla zirveyi Medipol Başakşehir’e kaptıran Fırtına 20-21 sezonuna yardımcı antrenör olarak kulübe gelen Eddie Newton’u teknik direktörlük koltuğuna oturtarak başlamıştı.

‘Dingin denize değil, Karadeniz’in dalgalı denizine çıktım’

Ancak İngiliz futbol adamının teknik adamlık macerası kısa sürdü. İlk kez yaşadığı teknik direktörlük deneyiminde Trabzonspor’un başında yalnızca 7 maça çıkabilen Newton görevinden ayrılmış ve yerine Abdullah Avcı getirilmişti. 10 Kasım 2020’de Trabzonspor’a imza atan, ‘Ben dingin denize değil, Karadeniz’in dalgalı denizine çıktım’ diyerek iddialı olduğunu gösteren Abdullah Avcı, Bordo-Mavililer ile unutulmaz bir süreç yaşadı.

Lige damga vurdu

Alt sıralarda aldığı Karadeniz devini o sezon Avrupa potasına sokan ve 4. olarak ligi tamamlayan tecrübeli hoca geçiş sezonunu tamamladıktan sonra bir sonraki yıl lige damga vurdu. Farkı erkenden açan Trabzonspor sezon sonunda 81 puanla Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğu yaşadı. Uzun yıllar sonra ligde zafere uzanan Fırtına aynı zamanda Abdullah Avcı yönetiminde 2 Süper Kupa’yı da müzesine götürdü.

36 maçlık seri sona erdi

Fakat bu sezon işler Bordo-Mavili ekipte istenildiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nden sıra sıra elenen, 24. hafta sonunda zirvenin 19 puan gerisinde kalan Karadeniz temsilcisi son olarak sahasında Ümraniyespor’a 2-1 kaybedince taraftarı önünde tam 36 karşılaşma sonra mağlup oldu ve adeta kalesi yıkıldı.

‘Hoşçakal deme vakti’

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifasıyla yönetimde de sorunlar devam ederken bugün şampiyon apoletli teknik direktör Abdullah Avcı da istifa ettiğini duyurdu. “Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor’a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi” diyerek vedasını açıklayan Avcı’nın ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

10 sezonun 6’sında…

Süper Lig’de son 10 sezonu şampiyon olarak tamamlayan teknik adamlardan 6’sı zaferden sonraki yıl görevlerini tamamlayamadı! Avcı öncesinde Beşiktaş’la 20-21 sezonunda şampiyon olan Sergen Yalçın bir sonraki sezonun 15. haftasında görevinden alındı. Bir önceki sene kulüp tarihinde ilk kez zafere uzanan Medipol Başakşehir’de tarihe adını yazdıran Okan Buruk da bir sonraki yılın 21. haftasının sonunda Turuncu-Lacivertliler’le yollarını ayırdı.

Yanal sezona başlayamadı!

14-15’te Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’ı zirveye taşımasının ardından bir sonraki sezonunun 11. haftasının sonunda gitti. Fenerbahçe’yi son şampiyon yapan hoca olarak kayıtlarda yer alan Ersun Yanal 13-14 zaferinin ardından bir sonraki sezona başlayamadı! 12-13’te Fatih Terim’le ipi göğüsleyen Sarı-Kırmızılı ekip de 13-14’ün henüz 5. haftasında deneyimli hocayı gönderdi.

Şenol Güneş ve Fatih Terim…

Son 10 yılda şampiyon olan hocalardan bir sonraki sezona devam edip, tamamlayan yalnızca 2 isim var… 2015-16 ve 2016-2017 zaferleriyle art arda iki kez şampiyonluk kupasını kaldıran Beşiktaş’ta Şenol Güneş, 2017-2018 sezonunun sonunu görebildi. Bir de yine aynı şekilde 2017-18 ile 18-19 sezonunda Galatasaray’da üst üste iki şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, 19-20 sezonunu tamamladı.

Şampiyon olamazsan gidersin…

Türk futbolunda hoca istikrarı konusunda ciddi sorunlar yaşanırken şampiyon teknik adamların dahi koltuğu hep sallanıyor. Zaferin ardından bir sonraki sezonu garantilemek için en az bir yıl daha şampiyonluğa ulaşmak gerek!

Atalay Özçelikli