Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Ağır favori…

Süper Lig’de 24. hafta bugün oynanacak olan Alanyaspor – Başakşehir maçıyla başlayacak.
LİDER AĞIR FAVORİ
Kritik hafta öncesi Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi. Güncellenen oranlara göre lider Galatasaray ağır favori olarak gösterilirken diğer takımların oranları da açıklandı.
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İşte Süper Lig’de güncellenen şampiyonluk oranları;
• Galatasaray – 1.26
• Fenerbahçe – 2.20
• Beşiktaş – 25.00
• Başakşehir – 40.00
• Trabzonspor – 40.00
• Adana Demirspor – 80.00