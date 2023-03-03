Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Ağır favori…

Yazan:
Alaturka Online
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Süper Lig’de 24. hafta bugün oynanacak olan Alanyaspor – Başakşehir maçıyla başlayacak.

LİDER AĞIR FAVORİ

Kritik hafta öncesi Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi. Güncellenen oranlara göre lider Galatasaray ağır favori olarak gösterilirken diğer takımların oranları da açıklandı.

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İşte Süper Lig’de güncellenen şampiyonluk oranları;

• Galatasaray – 1.26
• Fenerbahçe – 2.20
• Beşiktaş – 25.00
• Başakşehir – 40.00
• Trabzonspor – 40.00
• Adana Demirspor – 80.00

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