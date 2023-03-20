Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig’de 26. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray, Konyaspor’a karşı 2-1 yenilirken, Fenerbahçe de 3-1 Alanyaspor’u deplasmanda yenince oranlar değişti.

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında 2-1 kaybetmesinin ardından, sarı – kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17’den 1.42’ye yükseltildi ancak 1 numaralı favori olmayı sürdürdü.

Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe’nin oranı 2.05’ten 1.80’e çekildi ve ikinci favori olarak gösterildi. Milli ara öncesi İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Beşiktaş’ın oranı 25.00’ten 20.00’ye çekildi. Trabzonspor’un oranı 100, Adana Demirspor’un oranı ise 150 olarak sabit kaldı. Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Başakşehir’in oranı ise 150’den 250’ye çıkarıldı.

İşte Süper Lig’de güncellenen şampiyonluk oranları;

• Galatasaray – 1.42

• Fenerbahçe – 1.80

• Beşiktaş – 20.00

• Trabzonspor – 100.00

• Adana Demirspor – 150.00

• Başakşehir – 250.00

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