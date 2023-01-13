Süper Lig’de Sergen Yalçın bombası! Teklif götürdüler

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş ‘ın başında çifte kupa kazanmıştı. Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmüştü.

DİNLENMEYİ TERCİH ETTİ

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

“AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM”

Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı: “Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar’dan, 2-3 tane Süper Lig’den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım.”

A Milli Futbol Takımı’nın başına geçeceği de konuşulan deneyimli çalıştırıcı, bu iddiaları da yalanlamıştı.

GAZİANTEP FK İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe maçı öncesi yönetimin istifa ettiği Gaziantep FK’da kısa bir süre önce önemli bir görüşme yapıldığı iddia edildi.

KABUL ETMEDİ

İddiaya göre Gaziantep FK’nın yöneticileri, takımın istediği sonuçları alamaması nedeniyle, daha önce şehrin bir başka takımı Gaziantepspor’u çalıştıran Sergen Yalçın ile görüşme yaptı. Beşiktaş’tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın’ın, Erol Bulut’un görevde olması nedeniyle bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Hafta sonu Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Gaziantep FK’da yeni gelecek yönetimin, Erol Bulut’un geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde toplamda 214 resmi maçta mücadele etti. Bu maçlarda 94 galibiyet, 50 beraberlik ve 70 mağlubiyet alan Sergen Yalçın, toplamda 332 puan topladı ve 1.55 puan ortalaması tutturdu.