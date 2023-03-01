Süper Lig’de teknik direktör kıyımı! Şimdiden 10 oldu

Süper Lig kulüplerinde bu sezon 10 teknik adam değişimi yaşandı. Kasımpaşa ile Ankaragücü 2 kez bu yola başvururken; Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor olmak üzere 8 takım teknik heyetinde kan değişimine gitti.