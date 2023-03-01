Süper Lig’de teknik direktör kıyımı! Şimdiden 10 oldu

Süper Lig kulüplerinde bu sezon 10 teknik adam değişimi yaşandı. Kasımpaşa ile Ankaragücü 2 kez bu yola başvururken; Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor olmak üzere 8 takım teknik heyetinde kan değişimine gitti.
Gaziantep’te Erol Bulut’un yerine Erdal Güneş gelirken Ankaragücü’nde Ömer Erdoğan- Sedat Ağçay ve Alanyaspor’da Francesco Farioli-Ersun Yanal değişimleri yaşandı.
İKİ LİG ÇİFT HANEYİ GÖRDÜ
Avrupa’nın majör ligleri baz alındığında Süper Lig (10), teknik direktör değişiminde İngiltere Premier Lig ile birlikte ilk sırada yer aldı.
Fransa Ligue 1’de bu sayı 9 olurken, İtalya Serie A’da 8 isim yerlerini başka hocalara bıraktı. Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga’da ise 6’şar teknik direktör değişti.
GİDENLER | GELENLER | KULÜP
Farioli Ersun Yanal : Alanyaspor
Erol Bulut Erdal Güneş : Gaziantep FK
Ömer Erdoğan Sedat Ağçay : Ankaragücü
İlhan Palut Stanojevic : Konyaspor
Osman Zeki Korkmaz Fatih Tekke : İstanbulspor
Şenol Can Selçuk İnan : Kasımpaşa
Valerien Ismael Şenol Güneş : Beşiktaş
Serkan Özbalta Volkan Demirel : Hatayspor
Mustafa Dalcı Ömer Erdoğan : Ankaragücü
Sami Uğurlu Şenol Can : Kasımpaşa