Süper Lig’de teknik direktör kıyımı! Şimdiden 10 oldu

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Alaturka Online
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Süper Lig kulüplerinde bu sezon 10 teknik adam değişimi yaşandı. Kasımpaşa ile Ankaragücü 2 kez bu yola başvururken; Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor olmak üzere 8 takım teknik heyetinde kan değişimine gitti.

Gaziantep’te Erol Bulut’un yerine Erdal Güneş gelirken Ankaragücü’nde Ömer Erdoğan- Sedat Ağçay ve Alanyaspor’da Francesco Farioli-Ersun Yanal değişimleri yaşandı.

İKİ LİG ÇİFT HANEYİ GÖRDÜ

Avrupa’nın majör ligleri baz alındığında Süper Lig (10), teknik direktör değişiminde İngiltere Premier Lig ile birlikte ilk sırada yer aldı.

Fransa Ligue 1’de bu sayı 9 olurken, İtalya Serie A’da 8 isim yerlerini başka hocalara bıraktı. Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga’da ise 6’şar teknik direktör değişti.

GİDENLER | GELENLER | KULÜP

Farioli Ersun Yanal : Alanyaspor

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Erol Bulut Erdal Güneş : Gaziantep FK

Sedat Ağçay : Ankaragücü” class=”lazyload” />

Ömer Erdoğan Sedat Ağçay : Ankaragücü

Stanojevic : Konyaspor” class=”lazyload” />

İlhan Palut Stanojevic : Konyaspor

Fatih Tekke : İstanbulspor” class=”lazyload” />

Osman Zeki Korkmaz Fatih Tekke : İstanbulspor

Selçuk İnan : Kasımpaşa” class=”lazyload” />

Şenol Can Selçuk İnan : Kasımpaşa

Şenol Güneş : Beşiktaş” class=”lazyload” />

Valerien Ismael Şenol Güneş : Beşiktaş

Volkan Demirel : Hatayspor” class=”lazyload” />

Serkan Özbalta Volkan Demirel : Hatayspor

Ömer Erdoğan : Ankaragücü” class=”lazyload” />

Mustafa Dalcı Ömer Erdoğan : Ankaragücü

Şenol Can : Kasımpaşa” class=”lazyload” />

Sami Uğurlu Şenol Can : Kasımpaşa

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