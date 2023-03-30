Süper Lig’de tüm dengeler değişebilir! Hatayspor ve Gaziantep FK’nın maçları geçersiz sayılırsa oluşacak puan durumu…

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizde hissedilen 7.7’lik depremde Hatay ile Gaziantep ciddi şekilde zarar gördü. Yüreklerimizi yakan felaket sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken iki ilimizin Süper Lig’de yer alan kulüpleri ligden çekilme kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; yaşanan büyük felaket sonrası Süper Lig’e 17 takımla devam edeceklerini, Hatayspor ve Gaziantep FK’nın haklarını dondurduklarını dile getirdi.

KALAN MAÇLARDA HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, meydana gelen deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan takımların 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verildiğini duyurdu.

SPORTİF FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada, “2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına, tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN İTİRAZ GELDİ

Beşiktaş, deprem felaketi sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep FK’nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlatmıştı. Kulüp avukatlarının bu konuda hazırlığını sürdürdüğü, Siyah-Beyazlı yönetimin ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep ettiği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.

MUNIH TÜRKGÜCÜ ÖRNEĞİ

Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun deprem faciasının ardından ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep takımlarının kalan müsabakalarda rakiplerinin 3-0 galip sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlattı. Kulüp avukatlarına çalışma yapması talimatını veren Beşiktaş Yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini istiyor. Geçen yıl Almanya’da yaşanan sel felaketinden dolayı Almanya 3. Lig’den çekilen Münih Türkgücü’nün tüm maçlarını geçersiz sayılmasını örnek gösteren Beşiktaş Yönetimi, konuyu ilk olarak tahkim kuruluna taşımayı planlıyor. Ayrıca benzer bir olayın da Polonya’da yaşandığını dilekçesine ekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep edecek.

YÖNETMELİKTE YER ALIYOR

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinin 3. bendinde “Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir” ifadesinden yararlanarak UEFA’ya başvuru yapacak.

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‘BAŞKANIMIZ DİMDİK DURMUŞTUR’

Gaziantep FK ve Hatayspor’un ligden çekilmeleri sonrası TFF’den aldığı kararı sert bir dille eleştiren Siyah Beyazlılar’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gaziantep FK ile Hatayspor’un ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 gün içinde yangından mal kaçırır gibi alınan karar ise vicdanları yaralayan kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, federasyonun almış olduğu haksız ve hukuksuz kararın karşısında dimdik durmuştur, durmaya devam etmektedir. Başkanımızın o gün ifade ettikleri ligde Avrupa kupaları yarışı içindekilerle küme düşmeme mücadelesi veren takımların haksızlığa uğramaması adına bir adalet arayışıydı.”

“EŞİ BENZERİ OLMAYAN, VİCDANA VE MANTIĞA SIĞMAYAN KARAR”

“TFF’nin eşi benzeri olmayan, vicdana sığmayan, mantığa uymayan adaletsiz kararından bir an evvel dönmesi; futbolun tüm paydaşlarının görüşlerine kulak vererek futbolun marka değerini yükseltmeyi amaçlayan, milyonlarca futbolseverin içine sindirebileceği ve en nihayetinde adaleti tesis edecek bir karar alması artık elzemdir. Alınmış olan karar; alınabilecek en kötü, adaletten en uzak karardır. Muhakkak ki ortak akılla alınabilecek çok daha iyi kararlar vardır. Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 16 deplasman maçına çıkmış olacak olması alınan adaletsiz kararın en basit göstergelerinden sadece bir tanesidir.

“LİG ŞAİBELİ OLARAK BİTECEK”

“Beşiktaş JK olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nu yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir. Taraflı yönetim anlayışınızı terk etmediğiniz, sadece iki kulübe şirin gözükmek adına yürüttüğünüz siyasetten vazgeçmediğiniz takdirde de Türkiye’nin değil belli kulüplerin federasyonu olduğu anlaşılacak olan bu yapıyla her zamanki gibi mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz”

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANDI, 12 KULÜP KATILDI

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, vakfın Maslak’ta bulunan merkezinde dün gerçekleştirildi. Toplantıda Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinin ardından iki takımın oynadığı karşılaşmaların nasıl tescil edileceği başta olmak üzere yabancı oyuncu kuralı ve birçok konuda bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıya 12 kulüp katılırken; Başakşehir, Alanyaspor, Konyaspor, Sivasspor ve Ümraniyespor toplantıda yer almadı.

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OYLAMA 7’YE 4!

Toplantıda yer alan 12 kulüpten 7’si maçların tamamının geçersiz sayılması yönünde, 4 kulüp ise şu anda olduğu gibi oynanmamış maçların hükmen sonuçlanması yönünde görüş bildirdi. Hatayspor ise bu konuda herhangi bir görüş belirtmedi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“31 MART’A KADAR GÖRÜŞÜMÜZÜ TFF’YE BİLDİRECEĞİZ”

Toplantıya 12 kulübün katıldığını ve bütün kulüplerden cevaplarını yazılı şekilde istediklerini ifade eden Ali Koç, “Toplantımızı yaptık, 12 kulübümüz katıldı. Hatayspor Kulübü Başkanı da yer aldı. Uzaktan katılım olmadığı için de bu kadar kişiydik. Mazereti olan arkadaşlara da bugün istişare ettiğimiz konuları yazıyla sorduk, cevap bekliyoruz. 31 Mart Cuma gününe kadar da görüşümüzü TFF’ye ileteceğiz.” dedi ve ekledi:

PUAN DURUMU NASIL HESAPLANACAK?

“Herkesin merak ettiği konu deprem vesilesiyle 2 takımımızın ligden çekilmesiyle bundan sonraki puan durumunun nasıl hesaplanacağı. Öncelikle sizin beklentinizin aksine gergin bir toplantı olmadı. Konuştuğumuz pek çok konudan bir tanesi bu konuydu. Önümüzde çok çok kısa zamanda hepimizin çıkarlarını, faaliyetlerini, yatırımlarını etkileyecek yabancı oyuncu kuralı, sayısı gibi unsurlar var. Çok çok kısa vadede olmasa da nispeten kısa vadede ligimizin yayın ihalesi, Türkiye Kupası’nın yayın ihalesi gibi konular var. Birkaç gün sonra almamız gereken borçsuzluk kağıdı için vergisel mevzular var. Passolig ihalesi var. Dolayısıyla konuştuğumuz konulardan bir tanesi buydu”

“4-5 KULÜP MAĞDUR OLUYOR, 4-5 KULÜP FAYDA SAĞLIYOR”

Hatayspor’un puanlama konusunda görüş bildirmek istemediğini belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: “Geldiğimiz nokta itibariyle 7 kulüp bir görüşü savundu. 4 kulüp başka bir görüş savundu. Konu zor bir konu. Hangi karar verilirse verilsin, 4-5 kulüp mağdur oluyor, 4-5 kulüp fayda sağlıyor.”

“2 ALTERNATİF DE PUAN DURUMUNU ETKİLİYOR”

“İki alternatif var. Bir tanesi ligden çekilen 2 kulübün bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi. Bundan sonra oynayacakları maçların da hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci unsur ise bugüne kadar oynanan bütün maçların yok hükmünde olması. Yani bu iki kulübe bu sezon hiçbir müsabakaya katılmamış muamelesi yapılmasıydı. 2 alternatif de puan cetvelini etkiliyor. Bazı noktalar da ciddi etkiliyor. 2 alternatifin de artısı, eksisi var. 1. alternatifte maçlar oynandı, tescil edildi, yayın kuruluş gelirleri dağıtıldı, kartlar oldu, ceza alan oyuncular oldu. Dolayısıyla bunlarda nasıl geri adım atacağız, bu sadece Süper Lig’e uygulanmıyor. Bütün alt liglere de uygulanacak.”

“ÇOK KUVVETLİ ARGÜMANLARI VAR”

“Geçmişte Samsun, Elazığ, Kastamonu, yakın zamanda deprem orada çekilmelerde neler yapıldı, onun örnekleri var. Diğer taraftan maçların hiçbiri sayılmasın diyenlerin de çok kuvvetli argümanları var. Beşiktaş haklı olarak diyor ki ‘Aynı şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Biz 2 ekstra deplasman yaptık. Maddi açıdan kendi sahamda 35, 40 bin kişi oynayacağım, o kayıplarım var’ diyor. Vicdanen bakıldığı zaman böyle olması gerekir diyen kulüplerimiz var.”

“BÖYLE ÖNEMLİ KONULARDA 3’TE 2 OLMASI GEREKİYOR”

“Geldiğimiz nokta itibariyle 19 kulübüz. 2 kulübü çıkarsak 17 kulüp bu konuda görüş verecek. Görüşlerin hepsini yazılı istedik. Öyle demiştim, böyle demiştim yanlış anlaşılma olmasın diye. Bugün burada oy verenlerin de görüşlerini yazılı istedik. Bunları TFF’ye sunacağız. Bizim aramızda ilkesel bir karar var. O da böyle önemli konularda 3’te 2 olması gerekiyor diye. Ama içerde verdiğimiz kararda 3’te 2 olsun ya da olmasın bütün görüşleri şu kadar takım bunu istiyor, bu kadar takım bunu istiyor diye federasyona sunacağız.”

“O KADAR KOLAY DEĞİL!”

“Kulüpler Birliği olarak kendi çıkarlarımızı etkileyen konularda hep birlikte hareket ettiğimiz zaman, federasyona bu fikirleri, ricaları, talepleri sunduğumuz zaman kolay bir durum. Burada iki alternatifte de mağdur olan takımlar var. Fayda sağlayan takımlar var. O kadar kolay değil. TFF, benim 5 sezonluk dönemimde ciddi anlamda kulüplerin taleplerini, ricalarını dinleyen, kulak veren, hassasiyet gösteren, yapabileceklerini yapabildiği kadar yerine getirmeye çalışan, diyalog içinde olan, kulüpler için var olan bir federasyon kimliğini çok kısa süre içinde göstermiştir.”

“DÖNERLER Mİ, DÖNMEZLER Mİ? ZAMAN GÖSTERECEK”

“Her yaptığında istediğini yapabiliyor mu, her yaptığında muvaffak olabiliyor mu, hayır ama baktığınız aman niyet Türk futbolunu ilerletmek, yapısal sorunları çözmek ve kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak. Diğer iki federasyon ile karşılaştırdığımız zaman siyahla-beyaz kadar fark var. Biz burada görüşü götüreceğiz, onlar ne karar verecek göreceğiz. Onların verdiği bir karar var. Bundan dönerler mi, dönmezler mi zaman gösterecek. Ama ne karar verilirse biz kulüpler olarak anlayış ve saygıyla karşılayacağız” şeklinde konuştu.

“EUROLEAGUE İLE KARŞILAŞTIRILIYOR AMA AYNI ŞEY DEĞİL”

Ligden çekilmenin ardından oluşan durumun, geçtiğimiz yıl EuroLeague’de Rus takımlarının ihraç edilmesinin ardından oluşan duruma benzetildiğini ancak ikisinin farklı durumlar olduğuna dikkat çeken Ali Koç, “EuroLeague ile karşılaştırılıyor ama aynı şey değil. Basketbolda beraberlik diye bir şey yok. 5 kişi ile oynanan bir spor, bambaşka bir şey. Şampiyonlar Ligi ile ilgili duruma baktım. Daha detaylı hukukçularla incelemek gerekiyor. Ama biliyorsunuz UEFA, UEFA turnuvalarıyla ilgili görüş verebilir. Yerel federasyonlar da yerel rekabet ortamıyla ilgili görüş verebilir. Bu konuda UEFA’ya gidecek kulüplerimiz olabilir, arzu ettikleri sonuç çıkmadığı taktirde. Onu da gayet doğal karşılıyoruz. Ama her gün sık sık yaşadığımız bir konu olmadığı için ahkam kesmek de mümkün değil. 4 kulüp federasyonun şu anda aldığı fikirde. 7 kulüp ise şu anda maçlar hiç sayılmasın fikrinde” diye konuştu.

AHMET NUR ÇEBİ: 11 KULÜBÜN 7’Sİ BİZİ DESTEKLEDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de toplantıdan ayrılırken, kısa bir süre basın mensuplarıyla sohbet etti. Çebi, “11 kulübün 7 tanesi bu konuda bizi destekledi. Toplantıda olmayan kulüpler de kararlarını yazılı olarak bildirecek” ifadelerini kullandı.

MAÇLARIN GEÇERSİZ SAYILMASINI İSTEYEN KULÜPLER

‘Gaziantep ve Hatayspor’un maçları geçersiz sayılsın’ diyen kulüplerin Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor olduğu iddia edildi.

BU TAKIMLARIN HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK İLE OYNADIĞI MAÇLAR

BEŞİKTAŞ: Hatayspor’a ligin ilk yarısında 2-1 kaybetti. Ligin ikinci yarısındaki maç oynanmadı. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçını oynamadı. İkinci yarıda karşılaşmalar Siyah Beyazlılar’ın hükmen galibiyetiyle noktalanacak. Kartal iki takımla oynadığı maçlarda toplam 5 puan kaybetti.

TRABZONSPOR: Evinde Hatayspor’u 1-0 mağlup etti, deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ligin yarısında evinde Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup etti. 19 Mart’ta Kırmızı Siyahlılar karşısında hükmen kazandı. Trabzonspor’un puan kaybı 3.

ADANA DEMİRSPOR: Hatayspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı, ligin ikinci yarısındaki maçı hükmen kazandı. Gaziantep FK deplasmanından 1-1’lik eşitlikle döndü, ikinci maçı hükmen kazanacak. Mavi Şimşekler’in kaybı 4 puan.

KASIMPAŞA: Ligin ilk yarısında Hatayspor’u 1-0 mağlup etti, ikinci maçı aynı skorla kaybetti. Gaziantep FK’yı ilk yarıda 1-0 geçti, ikinci maçı hükmen kazanacak. Paşa’nın kaybı 3 puan.

ANTALYASPOR: Hatayspor’la ilk maçta 0-0 berabere kaldı, ikinci maçı hükmen kazanacak. Gaziantep FK’ya deplasmanda 5-2 kaybetti, ikinci maçı 1-0 kazandı. Akdeniz ekibinin puan kaybı 5.

ANKARAGÜCÜ: Hatayspor’u evinde 4-1 mağlup etti, ikinci maçı hükmen kazanacak. Gaziantep FK’ya ilk maçta 1-0, ikinci maçta 2-0 kaybetti. Sarı Lacivertliler’in yaşadığı puan kaybı sayısı 6.

İSTANBULSPOR: Hatayspor’a evinde 1-0 kaybetti, ikinci maçta hükmen galip olacak. Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, ikinci maçı hükmen kazanacak. İstanbulspor’un puan kaybı 5.

TFF’NİN KARARINI DESTEKLEYEN KULÜPLER

Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor ve Kayserispor’un ise TFF’nin Gaziantep ve Hatayspor ile aldığı ‘kalan maçlarda hükmen mağlubiyet’ kararını desteklediği aktarıldı.

BU TAKIMLARIN HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK İLE OYNADIĞI MAÇLAR

FENERBAHÇE: Hatayspor’u Kadıköy’de 4-0 mağlup etti, ikinci maçı hükmen kazanacak. Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-1’le geçti, ikinci maçta hükmen kazananan taraf olacak.

GALATASARAY: Hatayspor’u 4-0 mağlup etti, ikinci maçı hükmen kazanacak. Gaziantep FK’yı evinde 2-1 mağlup etti, ikinci maçı hükmen kazandı.

GİRESUNSPOR: Hatayspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı, ikinci maçı hükmen kazanacak. Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti, ikinci maçta hükmen kazananan taraf olacak. Çotanaklar’ın puan kaybı toplamı 2.

KAYSERİSPOR: Hatayspor’u 4-0 mağlup etti, ikinci maçı hükmen kazandı. Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti, rövanşı hükmen kazanacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

BEŞİKTAŞ 5 PUANI GERİ ALACAK, GALATASARAY 6 PUANI GERİ VERECEK

Hatayspor ve Gaziantep FK’nın tüm maçlarının iptal edilmesi senaryosunun hayata geçmesi halinde Beşiktaş, ligin ilk yarısında Gaziantep ve Hatay maçlarında bıraktığı toplam 5 puanı geri alacak. Lider Galatasaray da iç sahada oynadığı rakipleri karşısında aldığı toplamda 6 puanı geri verecek ve yeni puan tablosu ortaya çıkacak.

GAZİANTEP FK VE HATAYSPOR’UN MAÇLARI GEÇERSİZ SAYILIRSA OLUŞACAK PUAN DURUMU:

Galatasaray / Oynanan maç: 22 / Averaj +25 / 51 puan Fenerbahçe / Oynanan maç: 22 / Averaj +30 / 48 puan Beşiktaş / Oynanan maç: 23 / Averaj +25 / 48 puan Adana Demirspor / Oynanan maç: 22 / Averaj +17 / 40 puan Başakşehir / Oynanan maç: 22 / Averaj +8 / 39 puan Trabzonspor / Oynanan maç: 21 / Averaj +6 / 35 puan Kayserispor / Oynanan maç: 22 / Averaj -5 / 29 puan Konyaspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -1 / 28 puan Fatih Karagümrük / Oynanan maç: 22 / Averaj +1 / 27 puan Alanyaspor / Oynanan maç: 23 / Averaj -12 / 25 puan Antalyaspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -6 / 24 puan Sivasspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -7 / 23 puan İstanbulspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -20 / 23 puan Ankaragücü / Oynanan maç: 21 / Averaj -10 / 22 puan Kasımpaşa / Oynanan maç: 22 / Averaj -14 / 20 puan Giresunspor / Oynanan maç: 22 / Averaj -20 / 19 puan Ümraniyespor / Oynanan maç: 22 / Averaj -13 / 17 puan Hatayspor – Gaziantep FK –

Derleyen: Kaan Karahan