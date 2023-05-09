Süper Lig’de zirve alev aldı, düşme hattı karıştı! İşte Süper Lig’de kalan maçlar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş…

Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Ligin 33. haftası dün akşam Galatasaray – Başakşehir ve Trabzonspor-Ankaragücü maçı sonrasında sona erdi. Haftanın oynanan maçlarını ve sonuçlarını sizler için bir araya getirdik.

Spor Toto Süper Lig’in bitimine sayılı haftalar kalırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın kalan maçları ise şu şekilde…

BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANDI

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’a konuk oldu. 32. dakikada 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar 2. yarıda Aboubakar’ın yıldızlaştığı maçı 3-1 kazandı. Ev sahibi ekipte Bünyamin Balcı gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ADANA DEMİRSPOR DOLU DİZGİN

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıktığı yıldan beri güçlü kadrosuyla lige renk katan Adana Demirspor sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Akdeniz temsilcisi sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı ve Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirdi…

ÜMRANİYESPOR NEFES ALDI

Küme düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor teknik direktör Mustafa Er ile anlaşmıştı. Bu hafta sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden İstanbul temcilsi sahasında 4-1 kazandı. Umut Nayir’in 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Ümraniyespor, Sivasspor 4-1 kazandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor’u konuk etti. Karşılıklı 2 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İSTANBULSPOR VE KARAGÜMRÜK BAY GEÇTİ

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmişti. İstanbulspor ve Karagümrük bu haftaki eşleşmeye göre bay geçmiş oldu.

FENERBAHÇE GİRESUN’A YİNE TAKILDI

Sezonun ilk yarısında 1-0 öndeyken 2-1 yenilerek 3 puan kaybeden Fenerbahçe bu hafta yine Karadeniz temsilcisine konuk oldu. Şampiyonluk yolunda büyük bir öneme sahip olan karşılaşmada Batshuayi’nin attığı golle öne geçen sarı lacivertliler üstünlüğü koruyamadı ve 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Giresunspor’un tek golünü ise Bajic kaydetti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BÜYÜK ADIM

Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sahibi olan Galatasaray sahasında sezonun ilk yarısında 7-0 yendiği Başakşehir’i konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar Icardi’nin attığı penaltı golüyle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

TRABZONSPOR SONUNDA KAZANDI

Abdullah Avcı ve Orhan Ak ile yolları ayırdıktan sonra Nenad Bjelica ile anlaşarak yoluna devam eden son şampiyon Trabzonspor, yeni teknik direktörleri ile galibiyet alamamıştı. Haftanın kapanış karşılaşmasında Ankaragücü’nü konuk eden Bordo Mavililer sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Ankaragücü’nde 10. dakikada Stelios Kitsiou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İŞTE SÜPER LİG’DE 33. HAFTASINDA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

İŞTE SÜPER LİG’İN 34. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇ PROGRAMI

Süper Lig’de 1. sırada yer alan Galatasaray’ın kalan maçları;

İstanbulspor – Galatasaray

Galatasaray – Sivasspor

Ankaragücü – Galatasaray

Galatasaray – Fenerbahçe

Hatayspor – Galatasaray (BAY)

Süper Lig’de 2. sırada yer alan Fenerbahçe’nin kalan maçları;

Fenerbahçe – Trabzonspor

Hatayspor – Fenerbahçe (BAY)

Fenerbahçe – Antalyaspor

Galatasaray – Fenerbahçe

Fenerbahçe – Gaziantep FK (BAY)

Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş’ın kalan maçları şu şekilde;

Beşiktaş – Gaziantep FK (BAY)

Adana Demirspor – Beşiktaş

Kasımpaşa – Beşiktaş

Beşiktaş – Konyaspor