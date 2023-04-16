Süper Lig’den kaçan balık büyük oldu! Belçika’da şov yapıyor…

Belçika 1.Lig’in 33. hafta karşılaşmasında dev bir maç oynandı. Genk ile Anderlecht kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleye eski Süper Lig yıldızları damga vurdu.

Eski Fenerbahçeliler’den karşılıklı gol

Gol perdesini sezon başında Fenerbahçe’den Genk’e kiralanan Mbwana Samatta açtı, 43’te yine bir eski Fenerbahçeli Islam Slimani Anderlecht’e beraberliği getirdi. Tam ilk yarı sona erdi denirken sahneye Aziz Outtara Mohammed çıktı ve Genk soyunma odasına 2-1 önde gitti.

49’da sahneye çıktı

Mavi-Beyazlılar ikinci devrede de fırtına gibi esti. 49’da bu kez 20-21 sezonunda Ankaragücü formasıyla Süper Lig’de dikkatleri üzerine çeken Joseph Paintsil farkı 3’e çıkartan golü kaydetti. 53’te de Bilal El Khannous skor tabelasını 4-1 olarak güncelledi.

Liderliğe devam etti

64. dakikada Anderlecht Anders Dreyer’in sayısıyla geri dönüş için umutlansa da 87’de fişi Joseph Paintsil çekti ve mücadelenin skorunu belirledi: 5-2. Bu sonuçla Genk puanını 74’e çıkartıp liderliğine emin adımlarla devam etti, Anderlecht ise 46 puanda kaldı.

Süper Lig’de 33 maçta 11 gol atmıştı

Günü 2 gol, 1 asistle tamamlayarak yıldızlaşan Paintsil de zirvedeki Genk’in en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor. Ankaragücü’ne kiralandığı dönemde Sarı-Lacivertli formayı Süper Lig’de 33 maçta terleten Ganalı forvet 11 kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.

Transferin konuşulan ismi

Bu müthiş performansı sonrası Genk’e dönen 25 yaşındaki futbolcu asıl çıkışı bu sezon yaptı. Ligde çıktığı 29 maçta 14 gol, 13 asistlik performansıyla takımının skor yükünü çekti ve yaz transferinin şimdiden konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.