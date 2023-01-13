Süper Lig’e Mbaye Diagne damgası: En değerlisi oldu

Spor kulübü yöneticilerinin en önemli görevi transfer yapmaktır. Takımın ihtiyacı olan futbolcuları bulup mümkün olan en uygun maliyetlere almak yoğun bir çaba gerektirir. Tabii iş bununla da bitmez; transfer ettiğin oyuncuyu verimli bir şekilde oynatmayı bileceksin.

Birbirini takip eden bu halkalar kusursuz işlerse hem takım başarılı olur hem de yönetici, görevini yapmanın mutluluğunu yaşar…