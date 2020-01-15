Süper Lig’in 18. hafta hakemleri açıklandı

Yazan:
Alaturka Online
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Süper Lig’de devre arası bitiyor ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor… Ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Pazar günü oynanacak ve zirveye şekil verecek olan Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde MHK, Ali Şansalan’ı görevlendirdi.

İşte 18. haftadaki maçlar ve hakemleri;

17 Ocak Cuma

20.00 Ankaragücü-Konyaspor / Alper Ulusoy

18 Ocak Cumartesi

14.00 Alanyaspor-Kayserispor / Ali Palabıyık

17.00 Başakşehir-Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe / Hüseyin Göçek

19 Ocak Pazar

13.30 Antalyaspor-Göztepe / Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa / Zorbay Küçük

16.00 Galatasaray-Denizlispor / Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-Sivasspor / Ali Şansalan

20 Ocak Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği / Arda Kardeşler

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