Süper Lig’in 18. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de devre arası bitiyor ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor… Ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Pazar günü oynanacak ve zirveye şekil verecek olan Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde MHK, Ali Şansalan’ı görevlendirdi.
İşte 18. haftadaki maçlar ve hakemleri;
17 Ocak Cuma
20.00 Ankaragücü-Konyaspor / Alper Ulusoy
18 Ocak Cumartesi
14.00 Alanyaspor-Kayserispor / Ali Palabıyık
17.00 Başakşehir-Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe / Hüseyin Göçek
19 Ocak Pazar
13.30 Antalyaspor-Göztepe / Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa / Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray-Denizlispor / Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Sivasspor / Ali Şansalan
20 Ocak Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği / Arda Kardeşler