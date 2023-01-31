Süper Lig’in asist kralı: Fabio Borini

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı konuk ettiği müsabakada sahadan 1-1’lik beraberlik ile ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda Fabio Borini, takım arkadaşı Magomed Ozdoev’in 49. dakikada kaydettiği golün pasını vererek ligdeki asist sayısını 8’e çıkardı. Borini böylece Süper Lig’de asist krallığında da zirveye oturdu.

Bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Fabio Borini, Süper Lig’de attığı 12 golün dışında; Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Kayserispor maçlarında 1, Gaziantepspor ve Trabzonspor maçlarında ise 2’şer asisti bulunuyordu.

İtalyan futbolcu, Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika sahada kaldı.