Süper Lig’in devlerinin gözü Hırvat yıldızda! Galatasaray’ın ismini duyurdular

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Ligin devleri, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başlamış durumda. Özellikle bir ismin yaz transfer döneminde de yarışa konu olması bekleniyor. Hırvat yıldız ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray’ın ismine özellikle yer verildi. Transfer çalışmaları yürüten Sarı-Kırmızılılarda kadrodaki kiralık yıldızların tutulması için de girişimler devam ediyor.

RASHICA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Son dönemde grafiğini yukarı taşıyan isimlerin başında gelen Milot Rashica, kendini yeniden ispatladığı için çok mutlu. En son Almanya’da 2 maç üst üste gol attığını hatırlatan Kosovalı hücumcu, “Almanya’da iyi bir dönem geçirmiştim. Burada adım adım kendimi geliştiriyorum. Fırsatları daha fazla bulmaya ve daha çok gole çevirmeye başladık. Antrenmanlara da aynı şekilde devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Başkan Dursun Özbek, Norwich’ten kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti.

GÖZLER ICARDI TRANSFERİNDE

Galatasaray’ın yeni sezon öncesi en büyük hedefi, golcü oyuncu Mauro Icardi’nin bonservisini alabilmek. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda Arjantinli yıldızın bonservisini elinde bulunduran PSG ile görüşmelerde bulunuyor.

Icardi’nin kariyerine Galatasaray’da devam etmeye sıcak bakması ve önümüzdeki sezonun sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle PSG’nin kadrosunda düşünmediği Arjantinli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazır olması Sarı-Kırmızılıların elini güçlendirirken uygun bir bonservis bedeli adına temaslar sürüyor.

HIRVAT YILDIZ İÇİN DEVREDELER

Galatasaray, alternatif isimler için de girişimlerde bulunuyor. Hırvat basınından Index’in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, hem Hırvatistan Milli Takımı hem de Dinamo Zagreb’de sergilediği performans ile dikkatleri çeken ve sonrasında Premier Lig’in yolunu tutan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

ORSIC İDDİASI

Hırvat basınından Index, Galatasaray’ın Southampton forması giyen Mislav Orsic’i kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Hırvat oyuncu, henüz devre arasında İngiliz takımına transfer olsa da yaz aylarında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ARADIĞINI BULAMADI

Dinamo Zagreb’in son dönemde en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Orsic, bu sezona Hırvat ekibi forması altında çıktığı 27 maçta 13 gol, 8 asistlik katkı yaparak başlamıştı. Daha sonra Premier Lig hayalini gerçekleştirmek adına Southampton’ın teklifini kabul eden Orsic, ocak ayında 5.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere’nin yolunu tutmuştu.

Orsic, yeni takımında sadece 3 kez ilk 11’de şans buldu. Son 7 maçlık periyotta ise 4 kez kadronun dışında kalırken 3 kez maç kadrosunda yer aldı.

YAZ AYLARINDA AYRILACAK

Index’in haberine göre Orsic’in özellikle Southampton’ın küme düşmesi durumunda takımda kalma ihtimali bulunmuyor. İngiliz ekibi, 20 takımlı Premier Lig’de 23 puanla son sırada yer alıyor ve ligde kalması zor gözüküyor. İstediği şansı bulamayan Orsic’in takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edilmekte.

TEK TALİP GALATASARAY DEĞİL

Index, Orsic için Galatasaray’ın ismini duyurmuş olsa da tek galip Sarı-Kırmızılılar değil. Hırvat sitesinin ifadesine göre Galatasaray ile birlikte Türk futbolunun iki büyük kulübü daha Orsic’i kadrosuna katmak istiyor.