Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu! Dikkat çeken detay ortaya çıktı

SAĞ BEK: FERDİ KADIOĞLU (FENERBAHÇE)

2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen’den 1.4 milyon euro bedelle takıma katılan Ferdi, farklı bölgelerde oynayabiliyor. Genç futbolcuya Avrupa’nın bir çok devi talip olmuştu. Ferdi Kadıoğlu’na daha önce İtalya’dan Inter ve Napoli takımları da talip olmuş son olarak da Premier Lig ekipleri Newcastle United ile Brighton’un son oynanan Kayseri maçına temsilci yollamıştı. İngiliz temsilciler de Ferdi Kadıoğlu için son derece olumlu rapor yazmıştı. Alman devi Borussia Dortmund’un da Ferdi için devreye girdiği iddia edilmişti. Ferdi Kadıoğlu’nun piyasa değeri 12 milyon euro. Bu sezon 32 resmi müsabakada oynayan Ferdi, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.