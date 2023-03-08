Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu! Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Türkiye’de Süper Lig’de forma giyen futbolculardan oluşan mevkiilerine göre en değerli 11 oyuncu belli oldu. Süper Lig’in en pahalı 11’inin değeri ise 156.5 milyon euro olarak belirlendi. İşte en değerli 11’de yer alan futbolcular:
KALECİ: UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR)
Trabzonspor’un alt yapısından yetişen Uğurcan Çakır, 2016 yılından bu yana Trabzonspor’un kalesini korurken 20194 yılından beri de Milli Takım kaleciliği yapıyor. Yetenekli kaleciye son olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin sahibi City Group’un satın aldığı Girona’nun 26 yaşındaki kaleci için devreye girip 12 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu ancak ödeme planında kulüplerin anlaşamadığı öğrenilmişti. Uğurcan Çakır’ın şu anki piyasa değeri 14 milyon euro. Deneyimli kaleci bu sezon 33 resmi karşılaşmada forma giyerken 15 mücadelede kalesini gole kapadı.
SAĞ BEK: FERDİ KADIOĞLU (FENERBAHÇE)
2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen’den 1.4 milyon euro bedelle takıma katılan Ferdi, farklı bölgelerde oynayabiliyor. Genç futbolcuya Avrupa’nın bir çok devi talip olmuştu. Ferdi Kadıoğlu’na daha önce İtalya’dan Inter ve Napoli takımları da talip olmuş son olarak da Premier Lig ekipleri Newcastle United ile Brighton’un son oynanan Kayseri maçına temsilci yollamıştı. İngiliz temsilciler de Ferdi Kadıoğlu için son derece olumlu rapor yazmıştı. Alman devi Borussia Dortmund’un da Ferdi için devreye girdiği iddia edilmişti. Ferdi Kadıoğlu’nun piyasa değeri 12 milyon euro. Bu sezon 32 resmi müsabakada oynayan Ferdi, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
STOPER: VICTOR NELSSON (GALATASARAY)
2021 yılında Kopenhag’dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelsson, özellikle Marcao ile birlikte yakaldığı uyum sayesinde Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti. Sevilla’nın ısrarla istediği Victor Nelsson’un 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. 14 milyon euro piyasa değeri bulunan Victor Nelsson bu sezon 24 maçta forma giyerken 1 gol attı 1 de asist yaptı.
STOPER: ATTILA SZALAI (FENERBAHÇE)
Vitor Pereira döneminde Güney Kıbrıs takımı Apollon Limassol’dan 2.2 milyon euroya transfer edilen Szalai’nin adı birçok Avrupa kulübüyle anılıyor. Macar stoperi son olarak Premier Lig ekibi Fulham’ın transfer etmek istediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Szalai, bu sezon 37 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist yaptı.
SOL BEK: EZGJAN ALIOSKI (FENERBAHÇE)
Fenerbahçe’nin sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli’den kiraladığı Makedon sol bek bu sezon Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamadı. 6.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Alioski, bu sezon 20 karşılaşmada forma şansı bulurken 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
ORTA SAHA: LUCAS TORREIRA (GALATASARAY)
Galatasaray’ın sezon başında 6 milyon euroya Arsenal’den transfer ettiği Uruguaylı orta saha, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini topladı. Torreira ile Milan ve İnter’in ilgilendği iddia edilmişti. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Lucas Torreira, 21 maçta Galatasaray forması giyerken 1 de asist yaptı.
ORTA SAHA MIGUEL CRESPO (FENERBAHÇE)
2021 yılında Estoril’den transfer edilen Miguel Crespo, Fenerbahçe orta sahasının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Sarı-Lacivertliler’in sözleşme uzatma isteğinde olduğu Portekizli orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Crespo bu sezon 29 maçta forma giyerken 2 gol ve 4 asist yaptı.
SAĞ KANAT: İRFAN CAN KAHVECİ (FENERBAHÇE)
Fenerbahçe ve Milli Takım’ın yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci, 2021 yılında Başakşehir’den transfer edilmişti. Yıldız futbolcunun transferi Galatasaray ile büyük çekişme yaşayan Fenerbahçe, İrfan’ı kadrosuna katmıştı. 8.5 milyon euro piyasa değeri bulunan İrfan Can Kahveci, 29 maçta 6 gol ve 3 asist ile oynadı.
ON NUMARA: NICOLO ZANIOLO (GALATASARAY)
Galatasaray’ın 15 milyon euro ödeyerek Roma’dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, devre arası transfer döneminde en çok konuşulan futbolcu olmuştu. 23 yaşındaki süper yetenek henüz Galatasaray ile resmi karşılaşmaya çıkmadan adı transfer dedikodularına karıştı. İtalya’nın dev kulüpleri İnter ve Milan’ın Zaniolo’yu sezon sonunda transfer etmek için harekete geçti. Zaniolo 30 milyon piyasa değeri ile şu an da Süper Lig’in en değerli futbolcusu konumunda.
SOL KANAT: DIEGO ROSSI (FENERBAHÇE)
2022 yılında Fenerbahçe’nin Los Angeles FC’den transfer ettiği Diego Rossi, 14 milyon euro ile Süper Lig’in en pahalı sol kanat oyuncusu oldu. Flamengo’Nun ısrarla transfer etmek istediği Rossi’nin gidişine Jesus izin vermedi, yönetim de teklifi az buldu. Bu sezon 34 resmi karşılaşmaya çıkan Rossi 3 gol atarken 11 de asist yaptı.
FORVET: MAURO ICARDI (GALATASARAY)
Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak PSG’den kadrosuna kattığı Mauro İcardi, Türkiye’de en çok konuşulan oyuncu olmayı başardı. Performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arjantinli yıldız golcünün şu anki piyasa değeri 17.5 milyon euro. Geçtiğimiz yıllarda piyasa değeri 90 milyon euroya kadar çıkan İcardi’yi Galatasaray bonservisiyle almak isterken son olarak Juventus’un devreye girdiği iddia edildi. Arjantinli golcü bu sezon 13 maçta forma şansı bulurken 9 gol attı ve 6 asist yaptı.