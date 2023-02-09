Süper Lig’in en pahalı transferleri… Nicolo Zaniolo, Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray’da Nicolo Zaniolo dönemi başladı. Roma’nın 23 yaşındaki yıldızı, Sarı-Kırmızılı kulübe 4.5 yıllık imza atarken, ülkemizi sarsan deprem felaketi nedeniyle tanıtım yapılmadı. 15 milyon Euro’nun üzerindeki bonservis bedeliyle transferi Süper Lig tarihine geçen İtalyan yıldız, bir yandan üzüntüsünü paylaşırken, diğer taraftan deprem bölgesine maddi yardım yapmaktan da geri durmadı. Ligin belirlenen tarihte başlama ihtimali sebebiyle fizik kondisyon açısından hazır olmak isteyen Zaniolo, vakit kaybetmeden sahaya iniyor. Genç futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanlara başlayarak hem teknik ekiple hem de tesis personeliyle tanışacak.

İTALYANLAR ŞAŞKIN!

Henüz 23 yaşında, yaklaşık 30 milyon Euro’luk piyasa değeri olan Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a transferi, İtalyanlar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Hem gazeteciler hem de taraftarlar bu sürpriz transferin Roma için bir kayıp olduğu yönünde fikir birliğine varmış durumda. Zaniolo’nun Galatasaray’da formunu yeniden bulması halinde, bunun İtalya Milli Takımı’nın yararına olacağı düşüncesi de oldukça yaygın.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray’la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Cim Bom’un kasasından genç oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro çıkacak.

MILAN YAKIN TAKİPTE

Nicolo Zaniolo’yu Roma’dan koparmayı başaramayan kulüplerden Milan da transfer sürecini yakından takip ediyor. Çizme basını, genç yıldızın Galatasaray formasıyla göstereceği başarılı performans karşılığında, yaz döneminde Milan’dan büyük bir kontrat teklifi alabileceğini belirtiyor. Bu da Sarı-Kırmızılılar’ın bu transferden hem sahada hem kasada ciddi bir kazanç elde edebileceğini işaret ediyor.

DEPREMZEDELER İÇİN MADDİ YARDIM

Zaniolo, Türkiye’ye geldikten sonra ilk iş olarak depremzedeler için maddi yardımda bulundu. Galatasaray, ülkemizde yaşanan büyük acı sebebiyle transfer tanıtımı yapmama kararı aldı.

Zaniolo, Türkiye’ye geldikten sonra ilk iş olarak depremzedeler için maddi yardımda bulundu. Galatasaray, ülkemizde yaşanan büyük acı sebebiyle transfer tanıtımı yapmama kararı aldı.

BONSERVİS: 5 EŞİT TAKSİTTE 15 MİLYON EURO

Galatasaray, İtalyan yıldız için Roma’ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20’si de Roma’ya ödenecek. Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Sarı Kırmızılı kulübe 4.5 yıllık imza atan 23 yaşındaki İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, ‘Süper Lig’de yapılan en pahalı transferler’ listesine tepeden girdi. Hafızalarını tazelemek isteyen futbolseverler için ilk 15’i derledik.

SÜPER LİG’İN EN PAHALI 15 TRANSFERİ

15- Zvjezdan Misimovic / 8.5 milyon Euro

Nürnberg ve Wolfsburg formalarıyla Bundesliga’yı sallayan Misimovic’in yolu 2010-11 sezonunda Galatasaray’a düştü. 8.5 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olan Boşnak isim, dönemin teknik direktörü Gheorghe Hagi’nin gözüne bir türlü giremedi. Büyük umutlarla gelen ancak Hagi tarafından disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Misimovic, Galatasaray’da 9 maçta forma giydi, sadece 632 dakika süre aldı.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Hagi ile ilgili sorulan cevap veren Misimovic, ”Hagi, ben takımdan ayrıldıktan sonra ayrılma nedenimin sakız çiğnemem olduğunu söylemiş. Bence bu çok komik bir neden.” ifadelerini kullanmıştı.

14- Nordin Amrabat / 8.6 milyon Euro

Kayserispor’a PSV’den gelen Amrabat, gösterdiği performansla kısa sürede kendisini kanıtladı. Galatasaray, Amrabat’ı, Amrabat ise Galatasaray’ı çok isterken, genel menajer Süleyman Hurma, sürekli bu transfer gelişmesini yalanladı fakat çok fazla direnemedi.

Uzun uğraşlar sonunda geçen sezonun başında Kayserispor’dan 8 milyon Euro’ya transfer edilen ve sözleşme gereği eski kulübü PSV Eindhoven’e de 600 bin avro ödenen Faslı oyuncu, Galatasaray’da forma giydiği 1,5 sezonda beklenenin altında bir performans ortaya koydu. Amrabat, sarı-kırmızılı takımda oynadığı 56 resmi maçta sadece 3 gol attı.

13- Mehmet Topuz / 9 milyon Euro



Kayserispor’da gösterdiği performansla 2009-2010 yaz transfer döneminin gözdesi haline gelen Mehmet Topuz, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında transfer savaşına neden oldu. 6 yıl forma giydiği Kayserispor’da inanılmaz bir performans gösteren Mehmet Topuz, 2009’un yaz aylarında transferin 1 numaralı gözdesiydi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, onu kadrosuna katmak için müthiş bir yarış içine girmişti.

Transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Topuz önce Beşiktaş forması giymiş, aileden Beşiktaş taraftarı olduğunu, hiçbir zaman Fenerbahçe’ye imza atmayacağını açıklamıştı. Ancak, futbolcu ile anlaşan Siyah Beyazlılar Kayserispor’u bir türlü ikna edemeyince işler tersine döndü. Mehmet Topuz’u almaya kararlı olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetici arkadaşlarıyla birlikte özel uçakla Kayseri’ye gitti ve Kayserispor yönetimi ile 9 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

12- Mamadou Niang / 9 milyon Euro



Ligue 1’de 2009/2010 sezonunu şampiyon tamamlayan Marsilya’da gol krallığı tacını Mamadou Niang taktı. Yaptığı büyük çıkışla Avrupa devlerinin takibine giren Niang, Ağustos 2010’da 9 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe’nin yolunu tuttu.

Sarı Lacivertliler’de geçirdiği 1 sezonda 33 maçta 15 gol, 12 asistle oynayan yıldız forvet, Temmuz 2011’de 7.5 milyon Euro karşılığında Al-Sadd’a transfer oldu.

11- Emmanuel Emenike / 9 milyon Euro



Maçlarda ortaya koyduğu futboldan çok saha içi ve dışında karıştığı olaylarla gündeme gelen ve birçok kişinin ‘Problem Adam’ adını taktığı Emmanuel Emenike, yarattığı ekonomi ile de Türk futboluna damga vurdu. 1 Temmuz 2011’de 9 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olan Emenike, 3 Temmuz sürecinde ayrılma kararı aldı, 1 Ağustos 2011’de 10 milyon Euro’ya Spartak Moskova’ya satıldı.

10- Elvir Baljic / 9.5 milyon Euro



Elvir Baliç 1995-98 yılları arasında Bursaspor’da başarıyla forma giydi. Özellikle İnter Toto Kupası’nda Mususi ve Ercüment’li kadroyla harikalar yaratan Elvir Baliç, 3 büyüklerin gözdesi haline geldi. 1974 doğumlu Boşnak yıldız, özellikle sürati, muhteşem sol ayağı ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyordu. 1998 yılında Fenerbahçe’ye başkan olan Aziz Yıldırım, ilk büyük transferini Elvir Baliç’i rekor ücrete alarak yaptı. Fenerbahçe, Boşnak yıldız Baliç için Bursaspor’a tam 9.5 milyon Euro ödedi.

Fenerbahçe’de başarılı bir sezon geçiren Elvir Baliç, Parma maçlarında da iyi bir performans sergilemişti. O dönem Beşiktaş’ı çalıştıran John Benjamin Toshack, Real Madrid’in başına geçtiğinde (1999) Baliç’i yine rekor bir ücrete Fenerbahçe’den transfer etmişti. Real Madrid, bu transfer için Fenerbahçe’ye 15.6 milyon Euro vermişti.

9- Moussa Sow / 10 milyon Euro



2011-2012 sezonunun devre arasında Lille’den 10 milyon Euro’ya transfer edilen Sow, attığı gollerle Sarı Lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu. Fenerbahçe kariyerinde 185 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 75 gol kaydederken 32 de asist yaptı.

Yıldız forvet, oynadığı süre boyunca sadece performansıyla değil, kişiliğiyle de taraftarların en sevdiği isimler arasında yer aldı. 3.5 yıl Fenerbahçe forması giyen Sow, 16 milyon Euro’ya Al Ahli’ye transfer oldu ve Sarı Lacivertli ekibin kasasını doldurdu.

8- Raul Meireles / 10 milyon Euro



Porto’daki çıkışı sonrası Premier Lig devleri Liverpool ve Chelsea’de oynayan Meireles, Eylül 2012’de 10 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe’ye transfer oldu. Bir dönem Portekiz Milli Takımı’nın da bankoları arasında yer alan yıldız orta saha, 4 yıl giydiği Sarı Lacivertli formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

7- Younes Belhanda / 10 milyon Euro



2017/2018 sezonu başında dönemin teknik direktörü Igor Tudor’un ısrarı ile Dinamo Kiev’den transfer edilen Younes Belhanda için Galatasaray’ın kasasından bonuslarla beraber 10 milyon Euro çıktı. 2017-2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen Faslı oyuncu, Mart 2021’de sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.

Galatasaray’da çıktığı 131 maçta 22 gol, 26 asistle oynayarak 4 kupa kazanan Belhanda, Sarı Kırmızılı ekipteki macerası sonrası Adana Demirspor’a imza attı.

6- Bruma / 13 milyon Euro



Galatasaray’ın 2013-2014 sezonu başında Sporting’den 13 milyon Euro bonservis karşılığı büyük ümitlerle transfer ettiği Bruma, bonuslarla beraber Sarı Kırmızılı ekibe 15 milyon Euro’luk bir gelir sağladı, Almanya’nın Leipzig takımına transfer oldu.

Bruma, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 85 resmi maçta 15 gollük bir performans ortaya koydu.

5- Emmanuel Emenike / 13 milyon Euro



Spartak Moskova defterini kapatan Emenike, 2013 Ağustos’unda 13 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe’ye döndü. 2015 Ağustos’unda 3.5 milyon Euro’ya B.A.E ekibi Al-Ain’e kiralandı. 31 Ocak 2016’da bu kez 1 milyon Euro’ya West Ham’a kiralık gitti. Ve son olarak 2.5 milyon Euro’ya Olympiakos’a satıldı. Fenerbahçe’nin en büyük fiyaskoları arasıdna yer alan Emenike, futboluyla değil, yaşadığı ve yaşattığı vukuatlarla hafızalara kazındı.

4- Mbaye Diagne / 13 milyon Euro



Ocak 2019’da 13 milyon Euro bonservisle Kasımpaşa’dan transfer edilen tecrübeli forvet, beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştirememiş ve performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Galatasaray’dan yıllık 2.4 milyon Euro kazanan ve özellikle kritik anlarda kaçırdığı gollerle taraftarın hedefindeki isim haline gelen Diagne, hatırlanacağı üzere Club Brugge ve West Bromich’te kiralık dönemler geçirdi.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzun bir süre ayrı kalan 7 ay resmi maç oynayamayan tecrübeli isim, Galatasaray’da 1’er Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 3 sezonluk zaman zarfında 61 maça çıkıp 26 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Senegalli forvet, bonservisini eline almasının ardından İstanbul’da kaldı ve Fatih Karagümrük’le sözleşme imzaladı.

3- Dani Güiza / 14 milyon Euro



İspanya Milli Takımı’yla EURO 2008 şampiyonluğu yaşadıktan sonra 14 milyon Euro’luk rekor bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Daniel Güiza, Sarı Lacivertliler’de gösterdiği kötü performansla saç baş yoldurmuştu.

Fenerbahçe’de büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ve taraftarın büyük tepkisini çeken İspanyol santrfor, 98 resmi maçta 35 gole imza attı, maç başına 0,35 gibi, gol kralı unvanlı bir forvet için düşük bir ortalama tutturdu.

2- Nicolo Zaniolo / 15 milyon Euro



Galatasaray, 2022/2023 sezonu devre arası transfer döneminde Avrupa’da dahi nadir görülen bir operasyonla Roma’nın İtalyan hücumcusu Nicolo Zaniolo’yu 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. 1.90 boyundaki solak yetenek Zaniolo, forvet arkasında, kanatta ve ileri uçta görev yapabiliyor. İtalya futbolunun yeni büyük starı olmaya adayken iki önemli sakatlık yaşadı. Ancak genç yetenek, bu sakatlıklardan güçlü dönmeyi başardı. Yine de özellikle bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Zaniolo, taraftarların protestosuyla karşılaşınca Roma’dan ayrılmak istediğini açıkladı. Satışa çıkarılan Zaniolo’ya Bournemouth talip oldu ve son olarak 30 milyon Euro’luk teklif yaptı. Ancak İtalyan futbolcu bu kulüpte oynamak istemediğini söyledi ve ortalık karıştı.

Mourinho’nun,”Zaniolo maalesef bizimle kalacak” demesi de bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncu ile Roma arasındaki tüm bağlar koptu. Avrupa’da transfer döneminin de kapanmasıyla, Galatasaray çok şanslı bir noktaya geldi. İtalyan devi, kısa süre önce Bournemouth’la yaptığı anlaşmadan çok daha düşük bir bedelle Zaniolo’nun transferine onay vermek zorunda kaldı.

1- Jardel / 17.05 milyon Euro

Türk futbol tarihinin en pahalı transferini Galatasaray yaptı, bir dönemin en büyük golcülerinden olan Mario Jardel için 17.05 milyon Euro bonservis ödendi. Porto’da kariyerinin zirvesine çıkan, Portekiz devinde 4 sezon üst üste gol kralı olmayı başaran, bu sezonlarda ligde 125 maçta 130 gol atarak maç başı 1,04’lük ortalama yakalayan ve 1999 yılında Altın Ayakkabı ödülü’nü almaya hak kazanan Mario Jardel, Temmuz 2000’de Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’ın 2000’de UEFA Kupası’nı kazanmasının ardından Sarı Kırmızılılar’la 4 yıllık sözleşme imzalayan Mario Jardel’in Türkiye macerası beklenenin aksine kısa sürdü.

Real Madrid ile oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesinde 2 gol atarak Galatasaray’ın kupayı kazanmasını sağlayan Jardel, 2000-2001 sezonunda ligde 24 maçta 22 gol attı. Galatasaray taraftarının “Süper Mario Jardel” olarak seslendiği Brezilyalı eski golcü, Sarı Kırmızılılar’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkmasında kilit rol üstlendiği aynı sezon, Avrupa’da da 9 gol kaydetti.

Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyen golcü oyuncu, sezon sonunda yüksek maaşı gerekçe gösterilerek Sporting’e bir miktar para ile Mbo Mpenza, Robert Spehar ve Pavel Horvath karşılığında gönderildi. Sporting forması giydiği 2001-2002 sezonunda 30 maçta 42 gol atarak lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, sezon sonu ikinci kez Altın Ayakkabı ödülü’nü elde etti.

Derleyen: Kaan Karahan