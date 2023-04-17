Süper Lig’in seyirci sayıları belli oldu! Büyük şok

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta, dün oynanan 2 maçla sona erdi. Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor’u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.

Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0

İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

29. haftanın seyirci sayıları belli oldu

Öte yandan, Süper Lig’in 29. haftasında stadyumlara giriş yapan seyirci sayısı da belli oldu. Buna göre, Galatasaray-Kayserispor karşılaşması haftanın en çok seyircili maçı oldu.

Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 8396

Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 42107

İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 951

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 11455

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 32587

Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 6437

Trabzonspor-Beşiktaş: 27556

30. haftanın programı

18 Nisan Salı:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

19 Nisan Çarşamba:

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)