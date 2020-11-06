Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kişiye gitti

Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişte beş bilen toplam 13 kişi ise 22 bin 122 liranın sahibi oldu.

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 5 Kasım 2020 tarihli 42. çekiliş sonuçları şu şekilde; 10-23-39-40-54-56





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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