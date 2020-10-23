Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango’nun yenilenen Süper Loto oyununda 60 rakam arasından 6 rakam çekilerek büyük ikramiyenin sahibi belirleniyor. Online olarak ve bayilerden kupan şeklinde de oynanabilen Süper Loto’da en az iki doğru rakamın bilinmesiyle de ödül alınabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 22 Ekim tarihli çekilişinde şanslı rakamlar ‘2-4-15-28-36-52’ oldu.

Süper Loto’nun büyük ikramiyesi devirlerle birlikte 32 milyon 132 bin 486 TL‘ye ulaştı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.