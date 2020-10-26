Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 32 milyonu aştı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 8 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 25 Ekim tarihli 37. çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 1-30-38-42-47-52

BÜYÜK ÖDÜL ARTIYOR

Süper Loto’nun bu akşam gerçekleştirilen çekilişinde büyük ikramiye miktarı da açıklandı. Süper Loto’da bu akşam büyük ödül 32 milyon 793 bin 937 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.