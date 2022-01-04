Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiye 106 milyonu aştı

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango’nun canlı web sayfasında açıklandı! Büyük ikramiye tekrardan devrederken, devrettiği ikramiye tutarı 106 milyon Türk Lirası. Milli Piyango Süper Loto verileri haber içeriğinde. Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar 1-3-7-29-36-58 oldu.

Süper Loto‘da devir devam ediyor! Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 4 Ocak tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun 4 Ocak tarihli 2. çekiliş sonuçları şu şekilde: 1-3-7-29-36-58

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.