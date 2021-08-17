Süper Loto sonuçları: Süper Loto’da büyük ikramiye katlanarak artıyor

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Haftalardır süren devir serisi yine devam ederken büyük ikramiye ise 3 milyonu aştı. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar “5-8-21-31-57-60” olarak belirlendi.

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 17 Ağustos tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun 17 Ağustos tarihli 98. çekiliş sonuçları şu şekilde: 5-8-21-31-57-60