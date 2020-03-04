Süper Salı Ön Seçiminde Joe Biden 9 Eyalette Zaferle Çıktı

Demokrat Parti’nin başkan adayını belirleyecek yarış 20’den fazla adayla başladı ancak sonunda iki aday arasındaki çekişmeye dönüştü. Süper Salı olarak bilinen ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerde, adeta yeniden bir doğuş yaşayan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders yarışın kalanında mücadele edecekler.

Biden, yapılan ön seçimde 14 eyaletten 9’unda ipi önde göğüslemeyi başardı. Bernie Sanders da aralarında California’nın da bulunduğu 4 eyalette seçimi kazandı. Oyların sayım işlemi sürüyor. Maine eyaletindeyse de oy sayımı halen devam ediyor.

Süper Salı seçimlerinde adaylar ülke genelindeki toplam delege sayısının üçte birine denk gelen 1357 delegenin desteğini almak üzere yarışıyorlar. Bir adayın Demokrat Parti’nin başkan adayı seçilebilmesi için 1991 delegeye ulaşması gerekiyor. Adayların delege çıkarmak içinse önseçimde aldıkları oyların yüzde 15 barajının üstünde olması gerekiyor. Yüzde 15’in altında kalanlar yarıştıkları eyaletten delege çıkaramıyor.

Son gelen sonuçlara göre mevcut durumda Joe Biden, ön seçimlerin yapıldığı 14 eyaletten 283, Bernie Sanders 209, Elizabeth Warren 34, Michael Bloomberg 13, ve Tulsi Gabbar da 1 delege kazanmış görünüyor.

Ülke genelinde şu ana kadar yapılan seçimler ve Süper Salı seçimlerinde şu ana dek elde edilen sonuçlara göre Biden toplam 345, Sanders’sa 275 delege çıkarmış durumda. Oylar sayıldıkça kazanılan delege sayıları da değişim gösteriyor.

99 delege çıkaran Virginia, 110 delege çıkaran Kuzey Carolina, 52 delege çıkaran Alabama, 37 delege çıkaran Oklahoma, 64 delegeli Tennessee ve 31 delegeli Arkansas eyaletlerinde Joe Biden en çok delegeyi kazanan isim oldu.

91 delege çıkaran Massachusetts’te de Joe Biden galip geldi. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise kendi eyaletinde beklediği başarıyı yakalayamadı.

75 delege çıkaran Minnesota eyaletindeki yarışta da Joe Biden birinci geldi. Minnesota Senatörü Amy Klobuchar kendi eyaletinde yapılacak seçimde favori gösteriliyordu ancak Klobuchar yarıştan çekilmiş ve Biden’a destek verdiğini açıklamıştı.

Alınan sonuçlar bugüne dek Biden’ın Süper Salı seçimlerini önde bitirebileceğini gösteren anketlerle uyumlu görünüyor. Ancak Sanders aralarında California’nın da bulunduğu çok sayıda delegenin olduğu eyaletleri de kazanarak yarışa tutundu.

Sanders California dahil dört eyalette kazandı

Senatör Bernie Sanders da beklendiği üzere kendi eyaleti Vermont’ta zaferle çıktı.

Bernie Sanders, 14 eyalet arasında Demokratlar için en fazla delegeyi çıkaracak olan California’yı da kazandı. Californialı 415 delegenin büyük bölümümü yanına katacak olan Sanders, 67 delege çıkaran Colorado’da ve 29 delege çıkaran Utah’ta da birinci geldi.

Sanders son olarak dün akşam yaptığı konuşmasında sadece Demokratların başkan adayı olmayacağını aynı zamanda seçimde Başkan Trump’ı da yeneceğini dile getirdi.

Sanders, “Trump’ı eski tip politikalarla yenemezsiniz. Orta sınıftaki insanlarımızı siyasi hareketin içerisinde dahil edecek yeni bir siyasete ihtiyacımız var. Gençlerimizi bu harekete dahil edecek ve Kasım ayında Amerika siyasi tarihinin en büyük geri dönüşünü sağlayacak bir siyasete ihtiyacımız var” dedi.

Oyların sayımının sürdüğü Maine eyaletinde de Biden’la Sanders arasındaki başa baş yarış sürüyor.

Bloomberg’e sürpriz zafer

Amerikan Samoası olarak bilinen adadaki önseçimi ise Michael Bloomberg kazandı. Altı delege çıkaran adada, Bloomberg oyların yüzde 49,9 alarak beş delegeyi kazandı. Yarıştan çekilen Hawai Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard’a da yüzde 29,3 oy çıktı ve Gabbard bir delege kazandı.

Vermont Senatörü Bernie Sanders Süper Salı’ya kadar topladığı 60 delegeyle yarışta önde gidiyordu. Sanders’ı 53 delegeyle Joe Biden izliyordu. Yeni delege dağılımı, nihai sonuçların açıklanmasıyla belirlenecek.

Bloomberg oy pusulalarında

Yarışa katılan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg bugün oy pusulasında ilk kez yer aldı. Şubat ayında yapılan 4 eyaletteki önseçime katılmayan ve kampanyasını bugünkü “Süper Salı” seçimleri üzerine kuran Bloomberg de bugün resmen yarışa dahil oldu. Bloomberg, bugün seçim yapılacak eyaletlerde verdiği televizyon reklamlarına 400 milyon dolar harcadı.

Hawaii Kongre Üyesi Tulsi Gabbard da bugün pusulada yer alan bir diğer isim. Ancak Şubat ayında yapılan yedinci sırada yer alabildi ve destek bulmakta zorlandı. Gabbard, Kasım ayında yarışa katılmaya hak kazanan son isim olmuştu.