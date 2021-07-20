Şüphe üzerine durduruldu, poşetten çıkanlar şaşkına çevirdi

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Alaturka Online
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Maltepe’de AVM önünde bulunan bir araca şüpheli bir şahsın elinde oyuncak mağazasına ait bir poşetle binmeye çalıştığının görülmesi şüphe çekti.

Şüphe çeken şahıs emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındı. Kaçmaya çalışan araç da durdurularak şüpheli İ.B. ve Ö.B. isimli şahıslar emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Şüpheli şahsın elindeki poşet kontrol edildiğinde içerisinde alarmları sökülmemiş olarak 64 adet çanta, kıyafet ve ayakkabı ele geçirildi.
Olayın ardından şüpheli şahıslar hakkında 19 Temmuz’da sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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