Süpürgenin sesi yüzünden eşini boğdu: ‘Baş ağrısından muzdaribim’

Ümraniye’de 40 yıllık eşi Şengül Kaya’yı temizlik yaparken ses yaptığı için elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Gürsel Kaya, “Bir türlü geçmeyen baş ağrısından muzdaribim” diyerek olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Ümraniye’de, 23 Haziran’da 40 yıllık eşi Şengül Kaya’yı temizlik yaparken ses yaptığı için elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Gürsel Kaya hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Gürsel Kaya cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da hazır bulundu.

YAŞANANLARI HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Sanık Gürsel Kaya savunmasında, yaklaşık 40 yıllık eşi olan maktulle aralarında olay öncesinde bir anlaşmazlık ya da geçimsizlik olmadığını söyledi. Sanık Gürsel Kaya savunmasının devamında, “Bir türlü geçmeyen baş ağrısından muzdaribim. Olay tarihinde sabah 7.00’de eve geldim. Sanayide bekçilik yapmaktayım. Saat 15.00’e kadar uyudum. Bu sırada evde sadece eşim vardı. Beni uyandırdı, kahvaltı yapmamı istedi. Ben kahvaltı yaparken o evi süpürmeye başladı.

Baş ağrısının başlaması üzerine önce banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Ancak eşim halen evi süpürmeye devam ettiğinden kendisinden sessiz olmasını istedim. Cevap vermeden süpürmeye devam etti. Banyoya tekrar girip geri döndüğümde eşimi yerde yatar vaziyette buldum. Hemen uyandırmaya çalıştım. Önce 112’yi arayıp yardım çağırdım, sonra oğlumu aradım. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum. 3 tane çocuğum anne babasız kaldı. Ben cezaevine girdim” diyerek pişman olduğunu öne sürdü.

ANTİDEPRESAN KULLANDIĞINI BELİRTTİ

Söz verilen sanığın avukatı ise müvekkilinin 2019 yılından bu yana antidepresan ilaçlar kullandığını belirterek, “Müvekkilin bu şekilde bir eylemi gerçekleştirmesi için olağandışı gelişen bir durum ya da olayın yaşanması gerekir” dedi. Sanık avukatı, tüm tedavi evraklarının temin edilip, gerekirse gözetim altına alınarak, sanığın akıl hastalığının olup olmadığına ilişkin rapor alınabilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini talep etti.

Hayatını kaybeden Şengül Kaya’nın avukatları ise sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve şikayetçi olduklarını söyledi.

CEZAİ EHLİYETİNİN OLUP OLMADIĞI SORULACAK

Mahkeme heyeti sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına yönelik ATK’dan rapor alınmasına karar verdi. Öte yandan hastaneye müzekkere yazılarak, sanığın tedavi görmüş olması halinde tüm evraklarının mahkemeye gönderilmesini isteyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Haziran 2022 tarihindeKaya çiftinin birlikte evde kahvaltı yaptıktan sonra Şengül Kaya’nın ev temizliği yapmaya başladığı, Gürsel Kaya ile Şengül Kaya arasında ev temizliği, düğün işleri ve kiracı mevzuları nedeniyle münakaşa çıktığı belirtildi.

Gürsel Kaya’nın elektrik süpürgesinin kablosuyla Şengül Kaya’yı öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede, Gürsel Kaya’nın “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İlginizi Çekebilir Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı