Sürdürülebilirlik ve gelecek vizyonerleri Rönesans Holding’in webinarında buluştu

İSTANBUL (AA) – Rönesans Holding'in düzenlediği 6. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması'nın ödül töreni ve "Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe" webinarında sürdürülebilirlik, girişimcilik, kapsayıcılık ve gelecek kavramları öne çıktı.



Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, ödül töreni ve webinar, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ufuk Tarhan ve sosyal girişimcilik platformu Ashoka Türkiye ekibinden İstem D. Akalp, Mert Fırat, Uygar Özesmi ve Tülin Akın'ın konuşmalarına ev sahipliği yaptı.

Açıklamada, törenin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, yarışmanın birincisi seçilen ekibin 5 genç kadın mimardan oluştuğunu belirterek, "Geleceğin inşasında kadının söz sahibi olması, içinden geçtiğimiz zorlukları aşmamızda ve geleceğe umutla bakmamızda kilit rol oynayacak. Eğitimden mimariye her alanda kadın istihdamından maksimum güç almamız, geleceğimizi sürdürülebilir kılmak adına toplumsal bir sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Geleceği hayal ederken, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda "sürdürülebilir gelişme" yolundan bir an bile ayrılınmaması gerektiği dönemden geçildiğini aktaran Kayaalp, şunları kaydetti:

"Biz bulunduğumuz pazarlarda, kalite standartlarımız, teknolojimiz, müşteri odaklılığımız ve çalışan memnuniyetimizle sektörün gelişimine, değişimine yön veren bir konumdayız. Bu çerçevede, lider bir oyuncu ve rol model olarak, sektörün gelecek yeteneklerini de sürdürülebilirlik bilinciyle yetiştirmek hedefindeyiz. Böylece bize sunulan fırsatları yeni nesillere aktarmış olabileceğimize inanıyoruz. 6 yıl önce bu vizyonla yola çıkarak Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasını hayata geçirdik. Gençlerin konuya her yıl daha da artan ilgisi de bizim motivasyonumuzu artırdı. Bugün, gerek Türkiye'nin dört bir yanında her yıl ortalama 25 üniversiteyi ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz tanıtım, eğitim ve seminerlerle gerekse yarışma başvurularıyla 100 binden fazla üniversiteli gence ulaşmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bu yıl yarışmamıza 75 farklı üniversiteden 900 öğrenci, 585 grup projeleriyle katıldı. Her biri inanılmaz detaylar barındıran, sürdürülebilirlik temasını geleceği tasarlarken kullanan birbirinden yaratıcı fikrin arasından 10 farklı kategori için zorlanarak seçim yaptık. Kazanan 28 yaratıcı fikir sahibi genç başta olmak üzere katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik ediyorum."

– "Sürdürülebilirliğin temelinde teknoloji"

Gelecek vizyonerlerinin konuşmalarıyla devam eden etkinlikte, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da "Sürdürülebilir Gelecek: Ekonomi ve Yeni Trendler" başlıklı konuşmasında, sürdürülebilirliğin temelinde teknoloji, teknolojinin tam ortasında da sanat olduğundan gençlerin önünde uzanan hayatta, teknoloji ve sanatla daha çok iç içe olmaları gerektiğini ve ancak bu şekilde gelecekte söz sahibi olabileceklerini belirtti.

Demirtaş, ekonomide sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için doğru kararlar verilmesi gerektiği vurgulayarak, doğru fizibilite, liyakat ve şeffaflık ile şirketlerin de sürdürülebilir konuma gelebileceğini aktardı.



Ashoka Türkiye Eş Direktörü İstem D. Akalp moderatörlüğünde düzenlenen panelde ise İhtiyaç Haritası'nın Kurucusu Mert Fırat, Good4Trust'ın Kurucusu Uygar Özesmi ve TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri AŞ Kurucusu Tülin Akın, gençlere kendi ilham veren sosyal girişimcilik hikayelerini anlatarak, sürdürülebilir bir geleceği sağlamak için kaynakların doğru kullanımının önemine değindi. Sürdürülebilir sosyal girişimcilik projelerinin de değerlendirildiği panelde, sürdürülebilirliği sağlamak için herkesin kendi alanında yapabilecekleri olduğunun altı çizildi.



Destek ve ihtiyacın buluşması gerekliliğinden yola çıkarak hayata geçirdiği sosyal girişimcilik fikri İhtiyaç Haritası'ndan bahseden Mert Fırat, sürdürülebilirliğin sağlanmasında en önemli faktörün, ortak bir masada buluşup çözüm odaklı olabilmek olduğunu vurguladı. Fırat, bu yolda harekete geçmek için şu andan başlayarak günlük hayatta değişimlerin başlatılması gerektiğini belirtti.



Ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticilerle ihtiyaçlarını onlardan karşılamayı önceliklendirecek alıcıların yeni bir ekonomik sistem oluşturabileceklerini belirten Good4Trust’ın Kurucusu Uygar Özesmi de bu sisteme "türetim ekonomisi", bu sistemdeki alıcılara da "türetici" diyerek, Good4Trust'ı anlattı ve herkesi "türetici" olmaya davet etti.

– "Öncelik hibrid yaşamayı benimsemek"

TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri AŞ Kurucusu Tülin Akın da tek sayfalık bir web sitesinden Cezayir çöllerinde teknolojik tarıma yol gösterecek kadar büyük bir hikayeyi paylaştı.

"Hibrid Gelecek Nasıl Gelecek?" oturumunda gençlere gelecek ve iş dünyasında var olabilmek konularında tavsiyelerde bulunan Fütürist Ufuk Tarhan da her şeyi bir anda değiştirmenin veya iyileştirmenin mümkün olmadığını, öncelikle hibrid yaşamı, hibrid olma kavramını benimsemenin önemini vurguladı.

Tarhan, kişilerin hibrid yaşam biçimiyle geçmişin kalıplaşmış doğrularını kaçınılmaz olarak yaşarken, gelecekte yapılması gerekenleri de aynı zamanda hayata geçirebileceklerini aktardı. Tarhan, gençlere yönelik, "Kendi kendimize öğrenmemiz, kendi kendimize düşünmemiz (otodidaktizm) ve sorumluluğu üzerimize almamız gereken bir çağdayız. Hangi konuya kendinizi adamak istiyorsanız öğrenme sorumluluğunun, size verilen müfredat dışına çıkarak kendi kendinize başarmak olduğunu unutmayın. Bunun için de çok çalışmak lazım." ifadelerini kullandı.

Oturumların ardından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması ödül töreninde Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinden Meryem Akar, Merve Karaca, Ayşe Özkan, Beyzanur Kesgin ve Esma İsnaç birincilik ödülünün sahibi oldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden M. Aras Dönmezler ikincilik ödülünün sahibi olurken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden Süleyman Uluışık, Emine Doğan ve Berfin Bayram üçüncülük ödülünü kazandı.



Gençlerden, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamasında sürdürülebilir ve sosyal girişimciliği öne çıkaran projeler hazırlamalarının istendiği Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasına 75 farklı üniversiteden 900 öğrenci, "Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları" temasında hazırladıkları 585 farklı projeyle katıldı ve sürdürülebilir bir geleceği hayal etti.