Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, YPG/PKK ile sözde muhaliflerin anlaşmasını kınadı

ANKARA (AA) – ETHEM EMRE ÖZCAN/MUHAMMED TEMİM HOCAOĞLU – Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimine yakınlığıyla bilinen sözde muhalifler arasında Moskova'da gerçekleşen ve ülkenin yönetim şeklini değiştirmeyi amaçlayan anlaşmayı kınadı.

Söz konusu anlaşmayı milli olmayan gündemlerle, siyasi çözüme katkı sunmayan bir eylem olarak nitelendiren Mustafa, anlaşmayla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmayı yapan aktörlerin meşru olmadıklarını dile getiren Mustafa, Halkın İradesi Partisini temsil eden Kadri Cemil'in Rusya'dan destek aldığını ve Esed rejimiyle iltisaklı olduğunu belirtti.

Mustafa, anlaşmanın taraflarından SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın ise "Suriye halkı hariç herkesin gündemine uyduğunu" ve ülkeyi bölmeye çalıştığını ifade etti.

Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, "Bu anlaşma, Suriye halkına karşı en yeni silahlarıyla savaş açan ve katliamlar gerçekleştiren Rusya'nın sponsorluğunda ve aracılığında gerçekleşti." diyerek anlaşmayı kesin bir dille reddettiklerini dile getirdi.

Anlaşmadaki "federalizm" vurgusunun bölücü terör örgütünün hedefleriyle örtüştüğüne dikkati çeken Mustafa, bunun, Rusya'nın Suriye'yi bölme planının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın, terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'yi siyasi sahnede parlatmak istediğinin altını çizen Mustafa, bu anlaşmanın hiçbir geçerliliğinin olmadığını vurguladı.

– YPG/PKK ve sözde muhalifler "federasyon" üzerinde uzlaşmıştı

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından İlham Ahmed ile Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Halkın İradesi Partisi Genel Sekreteri Kadri Cemil, Moskova’da bir araya gelerek Suriye’nin yönetim şeklinin değiştirilmesini amaçlayan bir muhtıraya imza atmıştı.

İki taraf arasında imzalanan mutabakat muhtırasında ülkenin federal bir yapı içinde yönetilmesi, YPG/PKK uzantılarının ve bazı muhalefet platformlarının siyasi sürece dahil edilmesi konularında uzlaşma sağlanmıştı.

Muhtırada, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda YPG/PKK işgalindeki toprakların durumu "toplumsal bir ihtiyaç" olarak nitelenmişti.

Taraflar, gelecekte SDG'nin Suriye ordusuna katılmasında da anlaşma sağlamıştı.