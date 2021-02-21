Suriye krizinin 10 yıllık faturası

Sınır boyunda yaşananları CHP’li Güzelmansur SÖZCÜ’ye anlattı:

Suriye krizinde yaşanan insanlık dramına değinen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, insanların bir tas çorbaya, bir kova suya muhtaç olduğunu belirtti. Sınır boyunda bulunan Suriyeliler’in yardımlarla giden bir tas sıcak çorba ve bir kova temiz su için saatlerce kuyrukta beklediklerini anlattı.

EKONOMİK YÜK

İktidarın yaptığı yanlışların milletimize ekonomik olarak büyük yük getirdiğini kaydeden Güzelmansur “Suriye’den 4 milyon insan Türkiye’ye göç etti ve 10 yıldır ağırlıyoruz. İktidar, Suriye’deki yangını benzin dökerek alevlendirmek yerine su dökerek söndürmeyi tercih etseydi 4 milyon Suriye vatandaşı Türkiye’ye gelmeyecekti” dedi. Güzelmansur şöyle konuştu: İktidar, Suriye’de maceraperest değil de realist bir politika benimseseydi bugün bu 4 milyon Suriyeli’ye 45 milyar dolar harcamak zorunda kalmazdık. İktidar, Ortadoğu’nun hamisi olacağım hayalleriyle yaptığı yanlışları 10 yıldır sürdürmeseydi, bugün Kilis’te, Reyhanlı’da Suriye nüfusu Türk nüfusunun üstünde olmazdı.

İktidar, Suriye’de kardeşim Esat’tan Esed’e 180 derecelik bir dönüş yapmasaydı, Hatay’a 130 kilometrelik sınırı olan İdlib’de insanlık dramı yaşanmazdı. Bugün bu 130 kilometrelik sınır ne yazık ki dünyanın terörist çöplüğü.

Milyonluk bir cahil nesil karşımızda!

İktidarın 4 milyon Suriyeli geldikten sonra 828 km duvar ördüğünü hatırlatan Güzelmansur şunları söyledi: Eğitime erişimi olmadığı için milyonluk bir cahil nesille karşı karşıyayız. Bugün ülkemizde 0-14 yaş arasında 1 milyon Suriyeli çocuk var. Bunların eğitim almadıklarında Türkiye’ye ne sıkıntılar yaşatacakları düşünülmüyor mu? Hatay’da tüm göstergeler negatif. Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 büyüdü, Hatay ekonomisi yüzde 7 küçüldü.