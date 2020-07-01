Suriye muhalefetinden BM'nin sınır ötesi yardımlara olanak veren kararının yenilenmesi çağrısı

ANKARA (AA) – Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yenilenmesini talep etti.

Suriye'ye 2014'ten beri sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan BMGK'nin 2165 sayılı kararının geçerlilik süresi, 10 Temmuz'da sona eriyor.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin söz konusu kararının yenilenmesi için çağrı yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan milyonlarca sivilin insani yardımlara ihtiyaç duyduğu belirtilirken, söz konusu yardımların rejim kontrolündeki sınır kapılarından yapılmaması uyarısında bulunuldu.

BMGK'yi önceki gün Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da ''Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın 12 ay daha yenilenmesi gerek.'' demişti.

Bu yılın ocak ayında yapılan BMGK toplantısında, Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizma 6 aylığına uzatılmıştı.

Toplantıda, Suriye'ye yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından 4'ten 2'ye indirilmişti. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı.

Suriye'ye sınır ötesi insani yardımlar halihazırda, Türkiye üzerinden Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından ulaştırılıyor.