Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerliyor

Yazan:
Alaturka Online
-

Sputnik’in rejime yakın El-Vatan gazetesinden aktardığı haberde, Halep’in batısındaki 46. Alay karargahını ele geçiren Suriye ordusunun, eski Halep-İdlib yolunu ve sınırdaki Bab el-Hava sınır kapısı yolunun kesişme noktasında da kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

Gazete, ordu birliklerinin Atarib şehrine üç kilometre ve Bab el-Hava sınır kapısına 7 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti. Haberde, ayrıca ordunun Atarib yolu üzerindeki Urem Kubra ve Urem Sugra köylerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.

İLGİLİ HABERSuriye'de helikopter düşürüldüSuriye’de helikopter düşürüldü İLGİLİ HABERSuriye sınırına asker ve mühimmat sevkiyatı sürüyor!Suriye sınırına asker ve mühimmat sevkiyatı sürüyor!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?