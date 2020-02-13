Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: ABD ve Türkiye, Rusya’nın Libya ve Suriye’de oynadığı rolden endişe duyuyor

Jeffrey, dün Ankara’da Türk yetkililerle gerçekleştirdiği toplantılar hakkında bilgi verdi.

ABD ve Türkiye’nin Rusya’nın Libya ve Suriye’de oynadığı rolden endişe duyduğunu belirten Jeffrey, “İdlib’deki bu eylemin kabul edilemez olduğunu, ülke genelinde ateşkes çağrısında bulunan BM’nin kilit öneme sahip 2254 sayılı kararını ihlal ettiğini Rus muhattaplarımıza ilettik” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin, Elül 2018’de Rusya ile müzakere ettiği Soçi ateşkesi, söz konusu BM kararı kapsamında olup, bize göre hukuki ve doğru bir diplomatik belge niteliğindedir” diyen Jeffrey, ateşkesin Rusya ve İran destekli Esad rejimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Jeffrey açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Görevimiz (İran, Rusya ve Suriye’yi) askeri bir zafer kazanamayacaklarına ikna etmektir. Rusya, İran ve Esad bizimle ya da Türkiye ile bir çatışma içine girmeden bu konuda ilerleme katedemeyeceklerini gördükleri vakit, Cenevre’deki müzakere masasına dönmenin zamanının geldiğini ve yaşanan ihtilafın olması gerektiği gibi, yani diplomatik yoldan ve Suriye halkının iradesi doğrultusunda çözülebileceğini fark edecektir.

ABD, Türkiye’nin mülteci akınına karşı varoluşsal menfaatlerini savunma, terörle mücadele etme ve Suriye’de savaş suçlusu Esad rejimiyle devam eden ihtilafa çözüm bulma konusunda haklı ve hukuki gerekçelere sahip olduğu konusunda Türkiye ile tamamen hemfikirdir. Türkiye’nin Suriye’de özellikle İdlib’de askeri güç bulundurma noktasındaki bu meşru menfaatlerini anlıyor ve destekliyoruz.

Türkiye, sınırlarına bir anda dayanabilecek üç milyon mültecinin tek başına üstesinden gelemez. Türkiye’nin böyle bir şey yaşanmaması için gerekeni yapma hakkı vardır ve biz de Türklere bu konuda nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendirmek için buradayız.”

Suriye’de sahada yaşanan gerçekleri sosyal medya üzerinden ya da başka yöntemlerle saptırmaya yönelik girişimler işe yaramayacaktır. BM’nin 2254 sayılı Kararı, Rusların ve İranlıların desteklediği Esad rejimi tarafından ihlal edilmektedir. pic.twitter.com/yCqGeL9XWD — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 13, 2020

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Büyükelçi Jeffrey, ABD’nin, Türkiye’nin kendi sınırlarını koruma hakkını desteklediğini bir kez daha vurguladı. pic.twitter.com/5RD09iAHcr — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 13, 2020

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Türkiye, halihazırda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Türkiye ile birlikte, Suriyelilerin yaşadığı insani felaketin artmasına engel olmaya çalışıyoruz. pic.twitter.com/VD58M1zcHy — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 13, 2020

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