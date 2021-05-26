Suriye sandık başında: Esad dördüncü kez zafer peşinde

Suriye hükümeti seçimlerin 10 yıllık iç savaşa rağmen Suriye’nin hâlâ işler bir ülke olduğunu gösterdiğini ifade ederken muhalefet ve Batılı ülkeler bu seçimin Esad’ın göstermelik olduğu görüşünde. Esad kamuoyu nezdinde tanınmayan iki adaya karşı yarışıyor.

Esad, Devlet Başkanı olarak 30 yıl geçiren babası Hafız Esad’ın ardından 2000 yılında iktidara geldi.

Beşar Esad’ın yönetimine karşı 2011 yılında yapılan protesto gösterilerinin ardından başlayan iç savaşta yüzbinlerce kişi hayatını kaybederken 11 milyon kişi, yani ülke nüfusunun yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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