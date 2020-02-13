Suriye sınırına asker ve mühimmat sevkiyatı sürüyor!

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT´lerden oluşan askeri konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, daha sonra birliklerine hareket etti.

OBÜS VE ASKER SEVKİYATI

Türkiye’deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi.

Çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.

OBÜSLERİN TAŞINDIĞI TIR’LAR İSLAHİYE’DEN GEÇTİ

Birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR’lardan oluşan askeri konvoy da Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı. Obüslerin Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan 15 TIR´dan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye´ye ulaştı. Konvoy İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki obüslerin Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek, Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. (DHA)

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