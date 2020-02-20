Suriye sınırına büyük sevkiyat!

Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 5 askerin yaralanmasının ardından sınır hattı sevkiyatları da hızlandı.
Hatay’ın Reyhanlı istikametine seyir eden büyük sevkiyatta Kayseri Komando Tugayı’ndan personel ile çeşitli birliklerden tank, ZMA, mühimmat ve malzemeler yer aldı.
FOTO: İHA
Askeri konvoyun geçtiğini gören bir vatandaş askerlere sevgi gösterisinde bulunarak Türk bayrağını salladı. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. (İHA)
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