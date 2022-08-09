Suriye sınırında yüksek gerilim

Nusaybin’in komşusu Suriye Kamışlı’daki PKK-YPG’li teröristler tarafından Türkiye’ye yapılan havan atışlarına anında karşılık verildi. Atılan havanların boş alanlara düştüğü belirtildi.

Saygı ÖZTÜRK

Mardin’in Nusaybin ilçesinin sınır komşusu Suriye’nin Kamışlı ilçesinden PKK-YPG’li teröristler tarafından Türkiye’ye havan atışları yapıldı. Türkiye de saldırı düzenleyen teröristlere anında cevap verdi.

Gün içinde uzun süre devam eden karşılıklı atışlarla teröristlerin kayıpları olurken, Suriye tarafından atılan havanların da boş alanlara düştüğü öğrenildi.

Nusaybin ve köylerine teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine karşılık anında yanıt verilmeye devam edilirken, atışların da aralıklı olarak sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Nusaybin’deki Sınırtepe karakolu ile Anzavur köyünün boşaltıldığı öne sürüldü. Ancak SÖZCÜ’nün görüştüğü askeri kaynaklar, böyle bir boşaltmanın olmadığını söyledi.

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