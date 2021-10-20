Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu Al-Tanf Üssü’ne saldırı

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun terör örgütü IŞİD’e karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun terör örgütü IŞİD’e karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırı nedeniyle askeri üstte patlamaların duyulduğunu bildirdi.

İsmi açıklamayan ABD Merkez Komutanlığından bir askeri yetkili ise, “Suriye’deki Al-Tanf askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi ve güçlerimiz arasında can kaybı olmadı” ifadelerini kullanarak, saldırının İran destekli milisler tarafından düzenlenmiş olabileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Yetkili ayrıca, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

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