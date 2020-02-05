Suriye’de İdlib düğümü – Mercek (4 Şubat 2019)





Tuba emlek’in sunumuyla gazeteciler Eren Erdem ve Murat Ağırel Türkiye gündemini mercek altına aldı. Mercek’in konuğu uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanı Mithat Baydur İdlib sorununda uzlaşmaya dikkat çekti. idlib’den gelecek yeni göç dalgası nelere yol açabilir? Eren Erdem göç edenlerin normal mülteci profilinin dışında olduğuna işaret etti. Araştırmacı gazeteci Murat Ağırel ise Tibaş parkı eylemine neden olan olaylara ışık tuttu ve eylemlerin nihayet olumlu sonuç verdiğini söyledi. Mercekte koronavirüs tehlikesi de büyüteç altına alındı. Tele1'e destek olmak için:

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