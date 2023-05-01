Suriye’de şehit olan iki polis son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad’da, terör örgütü PKK/PYD’nin yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında dün patlayıcılar infilak etmiş, olayda polis memurları Resul Barutçu, Özgür Barçın ve 1 yerel polis şehit olmuş, 7 polis memuru ile 4 yerel polis yaralanmıştı.

Şanlıurfa’daki askeri törenin ardından şehit Resul Barutçu’nun naaşı, helikopterle Osmaniye’ye Özgür Barçın’ın naaşı ise Ankara’ya gönderildi.

Baba Resul Barutçu oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü

OAMANİYE’DEKİ BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

Barutçu’nun naaşı Osmaniye Gebeli Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından tören için Asri Mezarlık Camisi’ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin babası Remzi, annesi Döndü ve eşi Öznur Barutçu ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, milletvekilleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan baba Remzi Barutçu, oğlunun fotoğrafını öptü. İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Resul Barutçu’nun cenazesi, Garnizon Şehitliği’nde defnedildi.

Barçın’ın yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

ŞEHİT POLİS BARÇIN, ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Barçın için ise öğle vakti Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.

Şehidin eşi Ferda, annesi Necmiye ve babası Mücahit Barçın ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılırken şehidin çocuklarının asker selamı verdiği görüldü.

Törenin ardından şehit polis memuru Özgür Barçın’ın cenazesi, Sincan Çimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi. (AA)