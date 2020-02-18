Suriye’de strateji ne olmalı? – Türkiye’nin Geleceği Özel (17 Şubat 2020)





Türkiye’nin Geleceği’nde Evren Özalkuş’un konukları Anayasa Hukuku Profesörü Süheyl Batum, CHP Istanbul Milletvekili Gökan Zeybek ve Emekli Tuğamiral Türker Ertürk oldu. Programda sıcak gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yer aldı. Tele1'e destek olmak için:

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