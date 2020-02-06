Suriye’de süreç nasıl ilerleyecek? – Türkiye’nin Geleceği (5 Şubat 2020)





Suriye'de barış masası devrildi. Evren Özalkuş'un konukları Emekli Büyükelçi Haluk Ilıcak, Gazeteci Yazarlar Nur Batur ve Mehmet Ali Güller'di. İdlib sürecinin masaya yatırıldığı programda Suriye konusuna bakış açısını değiştirecek çarpıcı açıklamalar yer aldı. Tele1'e destek olmak için:

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