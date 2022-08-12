Suriye’de Türkiye karşıtı eylemler

Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolündeki başta Azez ve Cerablus olmak üzere çeşitli bölgelerde, Türkiye karşıtı eylemler başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eylemcilerin Türk Bayrağı ve TSK’ya ait araçlara yönelik provokatif hareketlerinin görüntüleri tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun Suriye’deki muhalif gruplarla Esad’ı barıştırmak istedikleri yolundaki açıklamasına tepki gösterdikleri ileri sürülen ÖSO taraftarı gruplar, bu açıklamanın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Cerablus ve Azez’de eyleme başladı.

Aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu belirtilen gruplar, Türk Bayrağı’nı yakıp, yol keserek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait araçların geçişini engelledi.

Azez’de ise Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Osmanlı Millet Parkı’nı tahrip etti. Azez’de konvoylar yaparak Türkiye karşıtı slogan atan ÖSO taraftarları, Esad ile barışmayacakları yönünde ve Türkiye aleyhtarı sloganlar attı. Tel Abyad’da eli silahlı ÖSO mensuplarının bizzat eylemlere katılıp, destek verdiği ileri sürüldü.

Eylemciler, Azez ve birçok kentte “Kardeşlik sınır tanımaz” yazılı levhaların üzerini boyayıp, Türk bayrağına saldırılar düzenlendi.

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