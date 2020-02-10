Suriye’deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimizin isimleri belli oldu

İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırı gerçekleştirildi.

Hain saldırıda 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz’ün Gaziantep’teki babaevine acı haber ulaştı.

Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz ile diğer yakınları büyük üzüntü yaşarken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti.

Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün cenazesinin Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın Kahramanmaraş’taki babaevine ateş düştü. Saylak’ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi.

Ömer ve Nigar Saylak’ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak’ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi’ndeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

ACI HABER NİĞDE’YE ULAŞTI

Hain saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper’in (23) acı haberiyse, memleketi Niğde’de baba evini yasa boğdu. Merkez Yıldıztepe Beldesi’nde oturan Keban-Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi.

Alper çifti acı haberle yasa boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

1 ay önce İstanbul’da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper’in Yıldıztepe Beldesi’nde toprağa verileceği bildirildi.

KIRIKKALE’YE DE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan’ın (25), memleketi Kırıkkale’de yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Kırıkkale’nin Balışehy ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan Sultan-Bünyamin Özcan çiftine çocuklarının şehadet haberi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.

Üç çocuklarından birini kaybeden Özcan çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan’ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib’de olduğu kaydedildi. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan’ın, Kırıkkale Şehitliği’nde toprağa verileceği bildirildi.

KAYSERİ’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İdlib’in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak’ın Kayseri’deki ailesine acı haber verildi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde bulunan babaevine akın etti. Şehidin babaevinin önünde bir ambulansta hazır bekletildi. (DHA/İHA)

İLGİLİ HABER Son dakika… Suriye hükümet güçleri Türk gözlem noktasını vurdu: Maalesef şehitlerimiz ve yaralılarımız var