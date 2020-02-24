



‘Halk İçin Halk Adına’ programında, İdlib’deki son durum ele alınıyor. Asker-siyaset ilişkilerine değinen Ahmet Yavuz, “2011’den sonra askerlerin Milli Güvenlik Kurulu’nda kendilerini ifade etme imkan ve kabiliyeti ortadan kalkmıştır. Suriye konusunda siyasi iktidarın yaptığını biz yanlış buluyoruz diyen askere rastlamadım. Suriye’de güvenlik kuşağı oluşturmak, koridoru engellemek askerin alanıdır ama Suriye’deki rejimi değiştirmek askerin görevi değildir.” ifadelerini kullandı. Tele1'e destek olmak için:

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