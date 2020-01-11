Suriyeden 20 Bin Ton Buğday İthal Edilecek ! Ortalık Karıştı !





TMO, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden 20 bin ton hububat alacak. Kurum Hububatın Şanlıurfa'ya taşınması için 1.3 milyon TL harcayacak. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Suriye'den zeytinyağı alınması geçtiğimiz yaz tartışmalara neden olurken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şanlıurfa Merkez Şube Müdürlüğü de Suriye'den hububat almaya hazırlanıyor. Hububat hasadında 400 milyon liralık kayıp

Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale bilgilerine göre, Suriye'den alınacak olan 20 bin ton hububat TMO’nun Şanlıurfa Merkez Şube Müdürlüğü’ne bağlı depolara taşınacak.

Hububatların Türkiye’ye taşınması için yapılan ihaleye altı şirketin kaldığı belirtilirken 1 milyon 300 bin TL teklif veren Öz-Duy Uluslararası Taşımacılık Şirketi ile 3 Ocak tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşmeye göre şirket 30 Haziran tarihine kadar, yaklaşık altı boyunca Tel Abyad’daki hububatları Şanlıurfa’ya taşıyacak. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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