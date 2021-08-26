Suriye’den Adana’ya kaçan terörist yakalandı

Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütünde silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye’ye kaçan 25 yaşındaki İ.M.İ. Adana’da gizlendiği evde yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015’te Suriye’den kaçak yollarla önce Bursa daha sonra Ankara ve son olarak Adana’ya gelerek tarım işçiliği yapan İ.M.İ.’nin 2017 yılında Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG’ye katıldığını tespit etti.

İki yıl boyunca terör örgütü adına silahlı faaliyetlere katılan İ.M.İ., Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı ile Suriyenin Resulayn kentini terör örgütlerinden arındırması ile kaçak yollarla yeniden Türkiye’ye döndü.

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan iki şüphelinin, 25 yaşındaki İ.M.İ. hakkında verdiği ifade sonrası polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi ve şüphelinin Adana’da bir evde saklandığını tespit etti. Güvenlik güçlerinin Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi’ndeki eve yaptığı baskında şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İ.M.İ., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)