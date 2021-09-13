Suriye’den denize sızan petrol atıkları Mersin sahillerine ulaştı

Suriye’de bulunan bir termik santralden 24 Ağustos’ta denize sızan ve 15 bin ton olduğu açıklanan petrol, Doğu Akdeniz’deki birçok kentin sahillerine ulaştı.

Ali Ekber ŞEN

Suriye’de bulunan bir termik santralden 24 Ağustos tarihinde denize sızan ve 15 bin ton olduğu bildirilen petrol, Doğu Akdeniz’deki birçok sahile ulaştı.

Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarının çevreye verdiği zararı asgari düzeye indirmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Tarsus Plajı’nda temizlik çalışması yaptı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Tarsus Belediyesi’nin personel desteği verdiği ve Çevre İl Müdürlüğü ekiplerinin de takip ettiği çalışma kapsamında; Berdan Nehri’nin denize döküldüğü alanın hem doğusunda hem de batısında petrol atıklarının temizlenmesi için çalışma yapıldı. Ellerinde eldivenler ve temizlik aletleriyle kumsala kadar uzanan petrol atıklarını toplayan ekipler, kilometrelerce uzunluğundaki alanda temizlik faaliyetini yerine getirdi. Atıklar poşetlere konularak, bertaraf edildi. Mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölerek sahile vurduğu gözlendi.

“TEHLİKE GÖRDÜĞÜMÜZ NOKTADA BELEDİYE OLARAK BUNA MÜDAHALE EDECEĞİZ”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meclis toplantısında petrol sızıntısının Mersin sahillerine de ulaşabileceği uyarısında bulunmuş ve Büyükşehir ekiplerinin teyakkuz halinde beklediğini söylemişti. Seçer, “Petrol sızıntısının tahribatı bizim sahillerimizi de vurabilir. Ama tabi ki hazırlıklıyız. Herhangi bir tehlike gördüğümüz noktada belediye olarak buna müdahale edeceğiz” ifadelerine yer vermişti.

“OLASI TEHDİTLERE KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can, Suriye’nin Baniyas Termik Santrali’nde meydana gelen petrol sızıntısının Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri tehdit altına aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

* Ülkemiz sınırları içerisinde ilk etapta Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Samandağ sahillerinde, akabinde Karataş sahillerinde ve şu anda da Tarsus Berdan Nehri’nin denize döküldüğü kısmın doğusunda ve batısında küçük parçacıklar halinde görülmektedir.

* Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt, sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı’nın ve liman başkanlıklarının sahillerde, açıklarda bu şekillerde temizleme çalışmaları yaptığını biliyoruz.

* Ancak rüzgar yönüyle sahillerimize kadar geleceğini, bu parçacıkların, bu oluşumların sahillerimizde olacağını ön görüyorduk.

* Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak gerek araç ve ekipmanlarımızla, gerek personellerimizle olası tehditlere karşı zaten teyakkuz halindeyiz. Bu işleri koordineli bir şekilde ilçe belediyelerimizle de sağlamaktayız.

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