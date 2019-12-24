“Suriye’den tahliye edilecek cihatçılar Libya’da paralı asker olacak” – 18 Dakika (24 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Kanal İstanbul projesinin siyasetteki yankısı, savcılığın CHP lideri Kılıçdaroğlu’na linç girişimini protesto olarak tanımlaması ve Suriye’de oluşan yeni denklem İdlib’i mercek altına aldı. 18 DAKİKA’DA, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması hukuki anlamda nasıl bir skandala işaret ediyor? Bahçeli'nin Kanal İstanbul açıklaması, hangi gerekçelerle büyük tepki çekti? Bu ülkede neden sahipsiz tek millet Türkler? Savcılık, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya neden linç diyemedi? Savcılığın saldırgan Osman Sarıgün kararı neden önemli? Erdoğan'ın duyurduğu İdlib'den Türkiye'ye başlayan yeni göç dalgası kapsamında göç edenler bölgedeki cihatçılar mı? AKP'nin İdlib'deki politikasını İsrail ve ABD neden destekliyor? Suriye'den tahliye edilen cihatçılar 2000 dolar karşılığında Libya'ya savaşmaya mı gidiyor? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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